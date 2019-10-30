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30 жовтня • оновлено в 17:38
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Збитків на 93 млн грн: Рябошапка в Раді зажадав зняти недоторканність із Дубневича

1.3т Читати матеріал російською

Генеральна прокуратура України звернулася до Регламентного комітету Верховної Ради з проханням зняти депутатську недоторканність з народного депутата від групи "За майбутнє" Ярослава Дубневича.

У середу, 30 жовтня, глава ГПУ Руслан Рябошапка виступив з відповідною заявою в парламенті, передає "Інтерфакс-Україна".

Йдеться про підозру Дубневича в причетності до розкрадання коштів при проведенні державних закупівель. Йому приписують тиск на керівництво "Укрзалізниці", що призвело до збитків у сумі понад 93 млн грн.

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Рябошапка зажадав зняти недоторканність з Дубневича

Рябошапка зажадав зняти недоторканність з Дубневича

Так, Рябошапка, на засіданні Регламентного комітету заявив, що у ГПУ достатньо доказів, щоб справа була розслідувана і розглянута в суді. Були продемонстровані аудіоматеріали, які повинні підтвердити вину Дубневича.

Нардеп же у відповідь запевнив, що злочину не вчиняв і доказів проти нього бути не може. Дубневич нагадав, що це вже п'яте подання на зняття з нього недоторканності у цій справі.

"Бачу тільки політичне підґрунтя. В тексті (подання Ред.) нічого не змінено. Я злочинів не скоював", – прокоментував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 жовтня Генпрокурор Руслан Рябошапка направив до Верховної Ради подання на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України IX скликання Ярослава Дубневича.

29 жовтня до його брата, колишнього нардепв Богданв Дубневичв, прийшла з обшуком САП.

Також "Укрзалізниця" передала правоохоронцям матеріали про мільйонні збитки при закупівлі анкерів (елемент рейкового кріплення) через фірми екснардепів братів Дубневичів.

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Особи
Ярослав Дубневич Богдан Дубневич Руслан Рябошапка
Місце
Україна
Теги
Офіс генерального прокурора України Укрзалізниця Верховна Рада України
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