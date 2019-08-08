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Рвуться до роботи? Новообрані нардепи проведуть термінове засідання

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Перше засідання Підготовчої депутатської групи з числа новообраних депутатів Верховної Ради України відбудеться у п'ятницю, 9 серпня.

Захід відбудеться о 14:00 у конференц-залі парламенту, повідомляє прес-служба ВР. Відзначається, що народних депутатів скликав голова Ради Андрій Парубій.

Відповідно до вимог частини 2 статті 13 Регламенту Верховної Ради, в Підготовчу депутатську групу делеговані представники від політичних партій, що подолали 5-відсотковий виборчий бар'єр.

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Так, партії повинні відправити наступну кількість делегатів:

  • "Слуга народу" – 17;

  • "Опозиційна платформа – За життя" – 3;

  • ВО "Батьківщина" – 2;

  • "Європейська Солідарність" – 2;

  • "Голос" – 1.

Крім того, народні депутати, які реєструвалися кандидатами в одномандатних округах шляхом самовисування, можуть також делегувати до складу Підготовчої депутатської групи по одному представнику від 15-ти народних депутатів шляхом подання письмової пропозиції з відповідними підписами.

"Передбачені підходи до преси представників Підготовчої депутатської групи в кулуарах третього поверху", – йдеться у повідомленні.

Ілюстрація. Верховна Рада

Ілюстрація. Верховна Рада

ГолосUA

Відзначимо, в законі про Регламент Верховної Ради України йдеться, що формування Підготовчої депутатської групи відбувається для підготовки пропозицій щодо організації та проведення пленарних засідань першої сесії парламенту нового скликання і підготовки проектів відповідних актів.

Нагадаємо, представник президента Володимира Зеленського в Кабінеті міністрів України Андрій Герус раніше повідомив, коли, найімовірніше, відбудеться перше засідання Верховної Ради IX скликання.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • ЦВК не встигла офіційно оголосити результати позачергових виборів до Верховної Ради до 5 серпня, як того вимагає законодавство. У зазначену дату вона визнала обраними сім народних депутатів України з останніх восьми. Проблема виникла через 210 округ.

  • Нагадаємо, кандидат у народні депутати Сергій Коровченко, який за результатами екзит-полів посів друге місце, погрожував членам окружної виборчої комісії. Він не бажав миритися з перемогою самовисуванця Бориса Приходька.

  • Приходько поскаржився на фальсифікації в підрахунку голосів на 210-му окрузі під час позачергових виборів до Верховної Ради.

  • У зв'язку з цим жителі міста Прилуки (Чернігівська область) зібралися на масовий мітинг під стінами окружної виборчої комісії 210-го округу.

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Особа
Андрій Парубій
Місце
Україна Київ
Теги
політика Верховна Рада України нардеп
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