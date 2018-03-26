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"Русский мир" провалився ": Піонтковський розповів про величезну поразку Путіна

1.8тЧитати новину російською

Президент Росії Володимир Путін навряд чи зважиться на серйозне загострення на Донбасі, так як вже зазнав поразки.

Його плани із захоплення частини України провалилися, заявив в інтерв'ю "Апострофу" російський журналіст і політичний діяч Андрій Піонтковський.

"Адже він (Володимир Путін. - Ред.) прекрасно розуміє, що на основних напрямках зазнав поразки. Візьмемо Україну: де його "русский мир" і "Новоросія"? Це ж провалилося. Донбас - це не те, про що мріяв Путін", - зазначив Піонтковський.

Він також розповів, що замишляв президент РФ.

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"Пам'ятаєте, у нього був план "Новоросія" із захопленням 10-12 українських областей і він розраховував розв'язати етнічну війну між росіянами і українцями? А йому це не вдалося, і він зазнав величезної поразку. Більшість російського населення в Україні залишилося вірним українській державі і його вибору. Це була перша фундаментальна поразка Путіна", - підкреслив журналіст.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше Піонтковський розповів про складне становище Путіна, уточнивши, що зараз йому не до війни в Україні.

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Тема
Російсько-український конфлікт
Особи
Володимир ПутінАндрій Піонтковський
Місце
РосіяМосква
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