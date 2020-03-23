У фракції "Слуга народу" підтвердили, що народний депутат Руслан Горбенко заразився коронавірусом.

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Про це на своїй сторінці у Facebook написала заступниця голови фракції Євгенія Кравчук. Вона уточнила, що нардеп заразився в Україні і запевнила, що "слуги народу" роботу не припинятимуть.

Нардеп Руслан Горбенко Ruslan Gorbenko / Facebook

"Варто зазначити: Руслан за останній місяць не виїжджав за кордон, не відпочивав у Куршевелі. Тобто, міг заразитися тільки в Україні, можливо, навіть від колег з інших фракцій, у яких хвороба була діагностована раніше. З цього питання зараз ведеться епідеміологічне розслідування", – уточнила вона.

Кравчук додала, що симптоми у нардепа з'явилися тільки 19 березня, тому, найімовірніше, на позачерговому засіданні 17 березня він не міг заразити колег.

Також вона уточнила, що ані фракція, ані парламент не припиняють свою роботу.

"Пройдемо тести на вірус. Якщо потрібно – хтось із нас піде в ізоляцію. На пленарні засідання будемо приходити в захисних засобах. У будівлі Ради застосовуються безпрецедентні дезінфікуючі процедури. Депутати обмежили коло контактів до мінімуму, всі питання, які можна вирішити дистанційно – вирішуються так", – зазначила Кравчук.

Водночас нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко повідомив, що діагноз коронавірус у Горбенка підтверджено.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нардеп від "Слуги народу" Руслан Горбенко здав два тести на коронавірус. Один із них показав негативний результат, а інший – позитивний. 23 березня він здав третій тест.

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