Зеленський звільнив свого радника: Демченко отримав посаду в РНБО

Президент України Володимир Зеленський призначив Руслана Демченка першим заступником секретаря Ради національної безпеки та оборони, звільнивши його з посади свого радника.

Відповідний указ №228/2020 був опублікований на сайті Офісу президента у вівторок, 16 червня.

Попереднім указом (№227) Зеленський звільнив Демченка з посади радника президента України.

Відомо, що Демченко був радником Зеленського з 23 липня 2019 року. Із вересня 2014 року він був радником тодішнього глави України Петра Порошенка.

Він також працював заступником міністра закордонних справ, другим секретарем посольства України у США, консулом у Стамбулі та послом України в Сербії і Чорногорії.

Скріншот указу президента

Як писав OBOZREVATEL, у співробітника апарату Ради національної безпеки й оборони України підтвердили COVID-19. Відомо, що він контактував із колегами.