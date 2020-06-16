Зеленський звільнив свого радника: Демченко отримав посаду в РНБО
Президент України Володимир Зеленський призначив Руслана Демченка першим заступником секретаря Ради національної безпеки та оборони, звільнивши його з посади свого радника.
Відповідний указ №228/2020 був опублікований на сайті Офісу президента у вівторок, 16 червня.
Попереднім указом (№227) Зеленський звільнив Демченка з посади радника президента України.
Відомо, що Демченко був радником Зеленського з 23 липня 2019 року. Із вересня 2014 року він був радником тодішнього глави України Петра Порошенка.
Він також працював заступником міністра закордонних справ, другим секретарем посольства України у США, консулом у Стамбулі та послом України в Сербії і Чорногорії.
Як писав OBOZREVATEL, у співробітника апарату Ради національної безпеки й оборони України підтвердили COVID-19. Відомо, що він контактував із колегами.