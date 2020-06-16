Зеленський звільнив свого радника: Демченко отримав посаду в РНБО

Дарина Дурова Політика 23:47, 16.06.2020 Оновлено: 23:56, 16.06.2020

Президент України Володимир Зеленський призначив Руслана Демченка першим заступником секретаря Ради національної безпеки та оборони, звільнивши його з посади свого радника.

Відповідний указ №228/2020 був опублікований на сайті Офісу президента у вівторок, 16 червня.

Попереднім указом (№227) Зеленський звільнив Демченка з посади радника президента України.

Відомо, що Демченко був радником Зеленського з 23 липня 2019 року. Із вересня 2014 року він був радником тодішнього глави України Петра Порошенка.

Він також працював заступником міністра закордонних справ, другим секретарем посольства України у США, консулом у Стамбулі та послом України в Сербії і Чорногорії.

Скріншот указу президента

Як писав OBOZREVATEL, у співробітника апарату Ради національної безпеки й оборони України підтвердили COVID-19. Відомо, що він контактував із колегами.

Коментувати
Політика

Дивіться також

Дружину Зеленського госпіталізували з двобічною пневмонією

Добкін заявив, що "серйозно" має намір балотуватися в мери Києва

В Україну на OLX прийшла небезпечна шахрайська схема з Росії

Вирвалася вперед, але так і не добігла: ексклюзивні подробиці загибелі спортсменки на Одещині

Нардеп Юрчишин сказав, як "Слуга народу" зібралася повернути в Крим воду