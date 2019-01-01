Румунія розпочинає головування в ЄС

Це перше головування Румунії після вступу до ЄС у 2007 році. У Брюсселі вважають, що Бухарест не готовий очолити держави блоку.Румунія у вівторок, 1 січня, розпочинає головувати в Раді Європейського Союзу, інформує агенція dpa. Країна очолюватиме ЄС протягом півроку. Це її перше головування після приєднання до спільноти у 2007 році.

Раніше голова Європейської Комісії Жан-Клод Юнкер висловив сумніви у тому, що уряд Румунії готовий до головування в Європейському Союзі. "На моє переконання, уряд у Бухаресті ще не зовсім розуміє, що означає очолювати держави ЄС", - наголосив Юнкер в інтерв'ю німецькому виданню Welt am Sonntag, оприлюдненому 29 грудня. Про неготовність країни очолювати ЄС казав і президент Румунії Клаус Йоганніс.

Нагадаємо, що Брюссель закидає румунському уряду недостатню боротьбу з корупцією. Зокрема, найбільшу критику викликають плани влади Румунії амністувати корупціонерів-чиновників та політиків. Також у ЄС висловлюють занепокоєння щодо можливого зменшення рівня незалежності судової гілки влади в Румунії після реформи органів юстиції.