Румунія нападе? Військовий експерт оцінив відео про захоплення Буковини

У Румунії певна частина суспільства підтримує територіальні претензії до України і навіть припускає війну за Буковину. Однак офіційний Бухарест не поділяє таких ідей і цілком доброзичливо налаштований до України.

Про це розповів в ефірі ObozTV керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, коментуючи провокаційний відеоролик про захоплення Буковини Румунією.

За словами експерта, в Румунії давно існують внутрішньополітичні кола, які марять ідеями збирання земель і відновлення "Великої Румунії".

"Це і повернення північної Буковини, тобто нашої Чернівецькій області, і Бессарабії – це сучасна Одеська та Вінницька області. Далі на Болгарію і так далі – багато територій", – пояснив він.

"Такі ідеї є, і вже не одну книжку написано про можливість війни з Україною... У більшості ці ідеї є маргінальними. Вони не знаходять відгуку в керівництва румунської держави, у якого абсолютно нормальним і лояльним є ставлення до України, на відміну від угорського", – підкреслив Мусієнко.

За словами експерта, "окремі політики і певна громадськість підтримують те, що поки Україна ослаблена війною з Росією, можна виставляти свої територіальні претензії".

"Але я не думаю, що це на державному рівні", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше головний військовий прокурор України Анатолій Матіос заявив про загрозу територіальній цілісності країни через скандальне відео в інтернеті під назвою "Румунсько-українська війна 2022". Відеоролик розповідає про захоплення Румунією території Буковини в результаті широкомасштабної війни.

Пізніше автор відео закликав ставитися до ролика як до жарту. За його словами, він описав альтернативну реальність, яка ляже в основу його електронної книги. Чоловік зовсім не очікував, що в Києві його кліп сприймуть настільки серйозно. Менш ніж за добу ролик подивилися понад 200 тисяч осіб.

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