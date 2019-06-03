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Румунія нападе? Військовий експерт оцінив відео про захоплення Буковини

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У Румунії певна частина суспільства підтримує територіальні претензії до України і навіть припускає війну за Буковину. Однак офіційний Бухарест не поділяє таких ідей і цілком доброзичливо налаштований до України.

Про це розповів в ефірі ObozTV керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, коментуючи провокаційний відеоролик про захоплення Буковини Румунією.

За словами експерта, в Румунії давно існують внутрішньополітичні кола, які марять ідеями збирання земель і відновлення "Великої Румунії".

"Це і повернення північної Буковини, тобто нашої Чернівецькій області, і Бессарабії – це сучасна Одеська та Вінницька області. Далі на Болгарію і так далі – багато територій", – пояснив він.

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"Такі ідеї є, і вже не одну книжку написано про можливість війни з Україною... У більшості ці ідеї є маргінальними. Вони не знаходять відгуку в керівництва румунської держави, у якого абсолютно нормальним і лояльним є ставлення до України, на відміну від угорського", – підкреслив Мусієнко.

За словами експерта, "окремі політики і певна громадськість підтримують те, що поки Україна ослаблена війною з Росією, можна виставляти свої територіальні претензії".

"Але я не думаю, що це на державному рівні", – підсумував він.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше головний військовий прокурор України Анатолій Матіос заявив про загрозу територіальній цілісності країни через скандальне відео в інтернеті під назвою "Румунсько-українська війна 2022". Відеоролик розповідає про захоплення Румунією території Буковини в результаті широкомасштабної війни.

Пізніше автор відео закликав ставитися до ролика як до жарту. За його словами, він описав альтернативну реальність, яка ляже в основу його електронної книги. Чоловік зовсім не очікував, що в Києві його кліп сприймуть настільки серйозно. Менш ніж за добу ролик подивилися понад 200 тисяч осіб.

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Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TV
Особа
Анатолій Матіос
Місце
Румунія
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Бондарева Анастасия
Бондарева Анастасия
Моя блaгодaрнocть тем, кто покaзaл мне чyдо-сaйт W︁W︁W︁.︁D︁I︁F︁I︁M︁A︁S︁.︁C︁O︁M︁/︁zbxto5 Прocто пpoйдя опроc получила почти пoлугодoвyю заpплaтy)) Пользyйтесь, пока ecть возмoжнocть=)
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Юг Руси
Юг Руси
Интересно, больше никто не хочет "напасть" на УкроИнну? Только Россия и Румыния?
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Santi Amonito
Santi Amonito
Очередная ересь от сявок подпитываемых ху*ловской кастрированной Ѣмперией. Они могут только "скиглити" по-ху*ловски о своем псевдовеличии - это их и объединяет. НАТО и Штаты им в миг отшибут рога и Украина тоже - уже не 14-й год. Только тогда ху*ло и смог украсть территорию и развязать войну против Украины - за это и поплатится и уже платит.
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