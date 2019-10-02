"Рукоблудство" Ківи в Раді: хто "завів" нардепа. Фото красуні

Дівчина, через яку нардеп від "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Ківа потрапив в інтимний скандал, виявилася моделлю з Одеси.

Про це стало відомо після того, як політик "засвітив" номер співрозмовниці, уточнивши, що вона має відношення до конкурсів краси. З'ясувалося, що дівчину звуть Юлія Панкратова.

профіль дівчини facebook.com/juliya.july.5

В її профілі на Facebook зазначено, що дівчина займається організацією конкурсів, а також пов'язана з модельним бізнесом. Одеситка вказала і той факт, що зараз "без пари".

Панкратова Юлія facebook.com/juliya.july.5

Панкратова Юлія facebook.com/juliya.july.5

Панкратова Юлія facebook.com/juliya.july.5

Панкратова Юлія facebook.com/juliya.july.5

Панкратова Юлія facebook.com/juliya.july.5

Панкратова Юлія facebook.com/juliya.july.5

Панкратова Юлія facebook.com/juliya.july.5

Панкратова Юлія facebook.com/juliya.july.5

Панкратова Юлія facebook.com/juliya.july.5

Панкратова Юлія facebook.com/juliya.july.5

Панкратова Юлія facebook.com/juliya.july.5

Панкратова Юлія facebook.com/juliya.july.5

Панкратова Юлія facebook.com/juliya.july.5

Панкратова Юлія facebook.com/juliya.july.5

Як писав OBOZREVATEL, раніше Ківа потрапив у скандал, заявивши з екрану телевізора, що буде боротися проти України і її народу.

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