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2 жовтня • оновлено в 21:27
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"Рукоблудство" Ківи в Раді: хто "завів" нардепа. Фото красуні

6.8т Читати матеріал російською

Дівчина, через яку нардеп від "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Ківа потрапив в інтимний скандал, виявилася моделлю з Одеси.

Про це стало відомо після того, як політик "засвітив" номер співрозмовниці, уточнивши, що вона має відношення до конкурсів краси. З'ясувалося, що дівчину звуть Юлія Панкратова.

профіль дівчини

профіль дівчини

facebook.com/juliya.july.5

В її профілі на Facebook зазначено, що дівчина займається організацією конкурсів, а також пов'язана з модельним бізнесом. Одеситка вказала і той факт, що зараз "без пари".

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"На паркані х*й написано!" Ківа сказився через ганьбу в прямому ефірі
Панкратова Юлія

Панкратова Юлія

facebook.com/juliya.july.5

Панкратова Юлія

Панкратова Юлія

facebook.com/juliya.july.5

Панкратова Юлія

Панкратова Юлія

facebook.com/juliya.july.5

Панкратова Юлія

Панкратова Юлія

facebook.com/juliya.july.5

Панкратова Юлія

Панкратова Юлія

facebook.com/juliya.july.5

Панкратова Юлія

Панкратова Юлія

facebook.com/juliya.july.5

Панкратова Юлія

Панкратова Юлія

facebook.com/juliya.july.5

Панкратова Юлія

Панкратова Юлія

facebook.com/juliya.july.5

Панкратова Юлія

Панкратова Юлія

facebook.com/juliya.july.5

Панкратова Юлія

Панкратова Юлія

facebook.com/juliya.july.5

Панкратова Юлія

Панкратова Юлія

facebook.com/juliya.july.5

Панкратова Юлія

Панкратова Юлія

facebook.com/juliya.july.5

Панкратова Юлія

Панкратова Юлія

facebook.com/juliya.july.5

Панкратова Юлія

Панкратова Юлія

facebook.com/juliya.july.5

Як писав OBOZREVATEL, раніше Ківа потрапив у скандал, заявивши з екрану телевізора, що буде боротися проти України і її народу.

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Особа
Ілля Ківа
Місце
Україна Одеса
Теги
Верховна Рада України "Опозиційна платформа - За життя"
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Комментарии на сайте не модерированы
Мир Миру
Мир Миру
Дівчина не соромиться "веселки", однозначно
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Попович Олег
Попович Олег
Фу блин вот же страшилище, Кива тот еще изврат)))
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