"Руки рубати не будемо!" У Зеленського придумали жорстке покарання для "кнопкодавів"

У новообраній Верховній Раді України "кнопкодавів" і прогульників мають намір штрафувати і позбавляти мандатів.

Про це в інтерв'ю "112" розповів лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков, озвучивши санкції для народних депутатів.

"З приводу кнопкодавів наша позиція наступна: вони повинні бути покарані суворо. Це або високі штрафи, 50-80 тис. грн, друге – кримінальна відповідальність за такі дії. Руки рубати не будемо", – зазначив він.

Також в "СГ" мають намір впровадити систему, яка дозволила б зробити неможливим голосування за кількох людей відразу.

"Це можуть бути відбитки пальців, сенсорна кнопка. Правда, ніхто не може до кінця відповісти, чи буде вона працювати? Сенсорна кнопка близько 12 років перебуває в парламенті і жодного дня не працювала. Чому це не можна було зробити раніше? Питання риторичне, але тим паче її вирішили запустити під кінець каденції. Я не розумію, чи буде вона працювати, як вона буде працювати, чи відповідає вона тим викликам", – повідомив Разумков.

Верховна Рада censor.net.ua

Прогульників у Раді мають намір позбавляти мандата, якщо він пропустив третину пленарних засіданнях.

"Наша пропозиція наступна: якщо народний депутат протягом сесії не був 30% на пленарних засіданнях і в роботі комітетів, то, напевно, він зайнята людина, і нехай йде займатися чимось іншим. Позбавлення мандата було б справедливим. Економія бюджету, а іншим б не хотілося – вони б почали працювати", – підкреслив політик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше обраний нардеп Давид Арахамія заявив, що в новому парламенті партія "Слуга народу" наполягатиме на введенні кримінальної відповідальності за неперсональное голосування депутатів або так зване "кнопкодавство".

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