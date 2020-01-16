Рука Росії? Порошенко розповів, хто може стояти за "плівками Гончарука"

Оприлюднення записів ймовірних розмов під час наради у прем’єр-міністра Олексія Гончарука – це не український сценарій. У роздмухуванні цього скандалу зацікавлена Росія як країна-агресор.

Про це заявив п’ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко журналістам в кулуарах Верховної Ради.

"Я хочу сказати, що це не український сценарій. Бо цілком слушні оцінки викликів і ризиків економічної ситуації, які були представлені в розмові прем’єр-міністра і керівництва економічного блоку. Треба просто проаналізувати і забезпечити відповідну реакцію для того, щоб протидіяти викликам і ризикам", – наголосив він.

Порошенко заявив, що у скандалах з "плівками Гончарука" може бути винна Росія

"Абсолютно неукраїнські сили намагаються роздмухувати псевдо скандал", – заявив п’ятий президент.

"Подивіться, на яких каналах вийшла в першу чергу атака на український уряд – на російських каналах", – звернув увагу Порошенко.

"Які причини цієї атаки? Тому що вони хочуть атакувати тих, хто захищає державну політику з приводу одного дуже великого банку, який був націоналізований і став державним. І через який виводилися десятки, а може й сотні мільярдів гривень з української фінансово-банківської системи", – пояснив Порошенко.

"Там є справжня причина. Там є позиція, яка забезпечує атаку на економічний блок уряду", – підкреслив він.

Порошенко також наголосив, що "Європейська солідарність" не братиме в цьому участі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

у мережі опублікували аудіо розмов нібито голови Кабміну Олексія Гончарука з чиновниками, де обговорювалися курс долара в Україні та економічні питання перед зустріччю з главою держави Володимиром Зеленським.

Пізніше у мережі з'явилася друга частина скандального розмови нібито прем'єр-міністра Гончарука, в якій він обговорює економічну ситуацію в країні.

У мережі опублікували третю частину розмови прем'єр-міністра Олексія Гончарука, міністра фінансів Оксани Маркарової та двох заступників голови Нацбанку Катерини Рожкової і Дмитра Сологуба. У бесіді обговорювали ревальвацію гривні до 20 гривень за долар та економічну стратегію розвитку України.

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