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16 січня • оновлено в 14:20
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Рука Росії? Порошенко розповів, хто може стояти за "плівками Гончарука"

2.2т
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Оприлюднення записів ймовірних розмов під час наради у прем’єр-міністра Олексія Гончарука – це не український сценарій. У роздмухуванні цього скандалу зацікавлена Росія як країна-агресор.

Про це заявив п’ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко журналістам в кулуарах Верховної Ради.

"Я хочу сказати, що це не український сценарій. Бо цілком слушні оцінки викликів і ризиків економічної ситуації, які були представлені в розмові прем’єр-міністра і керівництва економічного блоку. Треба просто проаналізувати і забезпечити відповідну реакцію для того, щоб протидіяти викликам і ризикам", – наголосив він.

Порошенко заявив, що у скандалах з "плівками Гончарука" може бути винна Росія

Порошенко заявив, що у скандалах з "плівками Гончарука" може бути винна Росія

"Абсолютно неукраїнські сили намагаються роздмухувати псевдо скандал", – заявив п’ятий президент.

"Подивіться, на яких каналах вийшла в першу чергу атака на український уряд – на російських каналах", – звернув увагу Порошенко.

"Які причини цієї атаки? Тому що вони хочуть атакувати тих, хто захищає державну політику з приводу одного дуже великого банку, який був націоналізований і став державним. І через який виводилися десятки, а може й сотні мільярдів гривень з української фінансово-банківської системи", – пояснив Порошенко.

"Там є справжня причина. Там є позиція, яка забезпечує атаку на економічний блок уряду", – підкреслив він.

Порошенко також наголосив, що "Європейська солідарність" не братиме в цьому участі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • у мережі опублікували аудіо розмов нібито голови Кабміну Олексія Гончарука з чиновниками, де обговорювалися курс долара в Україні та економічні питання перед зустріччю з главою держави Володимиром Зеленським.

  • Пізніше у мережі з'явилася друга частина скандального розмови нібито прем'єр-міністра Гончарука, в якій він обговорює економічну ситуацію в країні.

  • У мережі опублікували третю частину розмови прем'єр-міністра Олексія Гончарука, міністра фінансів Оксани Маркарової та двох заступників голови Нацбанку Катерини Рожкової і Дмитра Сологуба. У бесіді обговорювали ревальвацію гривні до 20 гривень за долар та економічну стратегію розвитку України.

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Автор
Гліб Іванов
Особи
Олексій Гончарук Петро Порошенко
Місце
Україна
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фил филька
фил филька
ну уж если петька эту секиру перуна похвалил, тогда точно снимать надо)
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1
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Рука России регулярно подливает Петропе Рошенко в стакан.
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4
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Говорящая голова госдепа четко отрабатывает бабло)))))
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1
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