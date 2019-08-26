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"Руйнівні наслідки!" Порошенко розкрив "формулу незалежності" України

9.4т Читати матеріал російською

Формула незалежності України складається з армії, мови та віри.

Про це в Facebook розповів п'ятий президент України Петро Порошенко, зазначивши, що за час його каденції він намагався зробити все можливе, щоб створити державні інститути.

"Зараз є величезна кількість атак, в тому числі і з боку держави-агресора в інформаційному просторі. Все це елементи гібридної війни. Відбуваються атаки на армію. В умовах, коли скасовуються паради, знижується рівень соціальної захищеності українських військовослужбовців, фактично йде атака на приниження ролі українського воїна і української армії ", – зазначив він.

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Порошенко підкреслив, що в нашій країні почалася атака на українську церкву.

"Робиться спроба скасувати реєстрацію Православної церкви України. Також йде атака на мову. Уже озвучуються плани скасувати квоти, закон про мову, ввести, поки в окремих регіонах, другу офіційна мова. Ці дії будуть мати руйнівні наслідки для держави. І ми точно цього не повинні допустити", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Петро Порошенко взяв участь у масштабному флешмобі до Дня прапора в Україні.

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Тема
День Незалежності
Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
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Golan Sim
Golan Sim
"..Треба постiйно обстрiлювати цiх донбасiвських сепарiв, доки вони не почують, що життя українцiв вже змiнилось на краще i вони, мабуть, почали вже жити майже як европейцi.." - П. Порошенко. ))
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Н Олег
Н Олег
всё, шо кровавый xpяk делал для раскола украинцев, шобы б@ндep-p@гулям легше было хозяйничать в растерянном и разобщённом обществе, идёт прахом ... получив пинка в жiрный зад, xpяk компании берёз, ярошей и прочей б@ндерни верещит "астановитесь!", угрожая не бунтом армии, нет --- армия с украинским народом едины ... --- походом на Киев азовцев, айдаровцев и прочих бандформирований, расплодившихся в больном теле Украины как раковые клетки
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Mega Death
Mega Death
Независимость Украине нужна лишь для того, чтоб ее быстренько продать и лечь под нового хозяина. Проститутки тоже себя считают независимыми))
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