"Руйнівні наслідки!" Порошенко розкрив "формулу незалежності" України

Формула незалежності України складається з армії, мови та віри.

Про це в Facebook розповів п'ятий президент України Петро Порошенко, зазначивши, що за час його каденції він намагався зробити все можливе, щоб створити державні інститути.

"Зараз є величезна кількість атак, в тому числі і з боку держави-агресора в інформаційному просторі. Все це елементи гібридної війни. Відбуваються атаки на армію. В умовах, коли скасовуються паради, знижується рівень соціальної захищеності українських військовослужбовців, фактично йде атака на приниження ролі українського воїна і української армії ", – зазначив він.

Порошенко підкреслив, що в нашій країні почалася атака на українську церкву.

"Робиться спроба скасувати реєстрацію Православної церкви України. Також йде атака на мову. Уже озвучуються плани скасувати квоти, закон про мову, ввести, поки в окремих регіонах, другу офіційна мова. Ці дії будуть мати руйнівні наслідки для держави. І ми точно цього не повинні допустити", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Петро Порошенко взяв участь у масштабному флешмобі до Дня прапора в Україні.

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