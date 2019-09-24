"Рубає руки чиновникам": названо улюбленого іноземного політика українців

Президент Білорусі Олександр Лукашенко впевнено посідає перше місце в списку іноземних політичних діячів, яким найбільше довіряють українці.

Про це розповів в ефірі ObozTV керівник соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович. За його словами, українці вітають фактор "сильної руки" в політиці, хоча і не сприймають диктатуру.

"Дані соціологічних досліджень вже багато років показують, що українці найкраще за всіх ставляться серед міжнародних політичних лідерів саме до Олександра Лукашенка. Є міф, що в Білорусі порядок, що там не крадуть, що там сильний господар, який рубає руки чиновникам", - пояснив соціолог .

Новини Лукашенко зробив гучну заяву про зміну влади у Білорусі

За словами Антиповича, цей "Лукашенко-стайл" подобається людям.

Він зазначив, що президент України Володимир Зеленський, якого часто звинувачують в наслідуванні білоруського лідера, може скористатися цим чином "з точки зору наведення порядку в державі".

Олександр Лукашенко sputnik.by

Як повідомляв OBOZREVATEL, соціолог Олексій Антипович також розповів, скільки в Україні прихильників президента Росії Володимира Путіна.

Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком дивіться щодня по буднях о 17:30 на ObozTV.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал