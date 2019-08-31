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Розв'язати руки НАБУ і ДБР: Зеленський вніс в Раду резонансний законопроект

1.2т Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський вніс в Раду законопроект, який пропонує надати НАБУ і ДБР право самостійно здійснювати прослуховування і скасувати так звані "правки Лозового".

Проект закону №1009 вже опублікований на сайті парламенту. У пояснювальній записці зазначається, що мова йде про вилучення змін у Кодексі від 2017 року про порядок обчислення і продовження термінів досудового розслідування, призначення і проведення експертизи, можливості оскарження повідомлення про підозру.

Розв'язати руки НАБУ і ДБР: Зеленський вніс в Раду резонансний законопроект

НАБУ і ДБР пропонується дозволити "самостійно здійснювати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж в рамках проведення негласних слідчих і розшукових дій".

Також в законопроекті є пункт про вилучення з КПК і закону про статус народного депутата норми, яка забороняє здійснювати обшук народного депутата без згоди Верховної Ради, огляд його особистих речей і багажу, транспорту, жилого чи службового приміщення, і втручатися в таємницю листування, телефонних розмов та іншої кореспонденції.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

офіс президента

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні новообраний генпрокурор Руслан Рябошапка заявив, що одним з його головних завдань буде регулярне залучення топ-чиновників до відповідальності.

Сам Зеленський також вирішив обмежити привілеї народних депутатів, запустивши процес зняття з них недоторканності. Також президент напередодні вніс проект закону про дострокове припинення повноважень народного депутата.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Верховна Рада України
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