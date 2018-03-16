Розвиток міст в Україні за німецьким зразком: більше конкретики - менше мрій

В Україні вже не один рік німецькі експерти передають досвід складання проектів модернізації міст: інтегрований розвиток і максимальна реалістичність спростять пошук фінансування. До проекту приєднались уже шість міст.Замість теорії - конкретика, замість захмарних планів - реалістичні проекти: у Вінниці вже підготували нову концепцію розвитку міста. Але на відміну від багатосторінкового документу "Стратегія розвитку Вінниці-2020", який передбачав лише теоретичні напрямки розвитку міста, тепер є чіткий план дій з каталогом конкретних проектів. Керівник "Інституту розвитку Вінниці" Аліна Дяченко визнає, що попередня стратегія була швидше візійна, ніж конкретна. Тому, за її словами, багато пунктів з цього теоретичного документа втілити не вдається.

Корисний німецький досвід

Інший підхід до формування стратегічного документа вінничанам запропонували німецькі експерти в рамках німецько-швейцарського проекту "Інтегрований розвиток міст в Україні", який, окрім Вінниці, почав працювати два роки тому ще в Житомирі, Чернівцях і Полтаві. Цього року до проекту долучилися Львів і Київ. Цей проект втілюється в життя за підтримки Німецького товариства з міжнародної співпраці (GIZ), за яким стоїть міністерство економічного співробітництва та розвитку Німеччини. Разом з Державним секретаріатом з економічних питань Швейцарії вони виділили на проект для шести міст майже 9 мільйонів євро.

Аліна Дяченко розповідає, що німецький підхід до концепції розвитку міста відрізняється від українського. "Німецький - конкретніший. Це - комбінований і більш складний процес стратегічного планування, який передбачає багато взаємодії між різними галузями. Бо інтегрованість означає, що це мають бути проекти, які об’єднують різні галузі. Тобто вирішуючи проблему в транспорті, ми вирішуємо, наприклад, якусь проблему з питань освіти, чи економіки, тобто вчимося планувати інтегровано, а не вузькогалузево", - розповідає Аліна Дяченко. До речі, до написання концепції були залучені не тільки чиновники, а й громадські експерти.

До концепції додається список потенційних проектів, втілення яких можна розпочати відразу, як тільки вони будуть затверджені. Один з них втілять за допомогою німецьких та швейцарських грошей. На нього спеціально виділено три мільйони гривень. Це буде демонстраційний проект, щоб показати, як можна модернізувати місто. Наразі на конкурс подали три проекти: будівництво канатної дороги через Південний Буг; еко-бус , який буде збирати і складувати небезпечні відходи; облаштування набережної Вінниці. Який проект місту найпотрібніший - визначать самі містяни через голосування. Це також одна із особливостей проекту інтегрованого розвитку, каже Аліна Дяченко. Громада має активно брати участь у проектуванні й облаштуванні міста.

У Львові хочуть змінити транспортну картину

До середини 2017-го року фахівці з GIZ втілювали у Львові проект GIZ з реставрації архітектурних пам'яток. Йшлося про вікна, двері й брами. Цей проект відбувався більше в практичній площині: німецькі експерти вчили, як відновлювати елементи архітектурних пам’яток, і частково давали на це гроші.

У Львові вітають той факт, що німецькі фахівці тепер допоможуть розробити концепцію розвитку міста. Як наголосив Олександр Кобзарев, директор "Інституту міста Львова", місту дуже потрібно створити концепцію мобільності. "Усі знають про ситуацію з транспортом у Львові. Європейські країни теж проходили ці проблеми. Проблеми із заторами та затримками транспорту були характерними для європейських міст. Тому сталий план міської мобільності є відповіддю на ці виклики. Ми будемо переплановувати маршрути, оптимізувати мережу, вивчати пасажиропотоки. Тому ми так чекаємо на початок цього проекту", - говорить Олександр Кобзарев.

Як знайти гроші

Найскладніший етап після написання будь-якої концепції - пошук грошей під проекти. У Вінниці, де нову концепцію розвитку міста вже написано, сподіваються, що шукати гроші з готовими прорахованими проектами буде простіше. "Якщо цей проект є в концепції міста, донор розуміє, що це - серйозно, що цей проект не вчора виник, не на коліні написаний. Є погодження влади і громади, що місту такий проект потрібен", - каже Аліна Дяченко.

Навчити, як керувати містом так, щоб містяни були задоволені, а різні фонди давали на розвиток гроші - одна з головних ідей проекту "Інтегрований розвиток міст в Україні", який втілює німецьке Товариство з міжнародної співпраці. Як пояснив керівник проекту "Інтегрований розвиток міст в Україні" Маттіас Брандт, мета проекту - посилити спроможність самоврядування міст.

"Міста повинні навчити свої адміністративні органи професійно вирішувати нові завдання місцевого самоврядування, а також вони повинні ефективніше співпрацювати та узгоджувати свою діяльність з мешканцями міст", - пояснив Маттіас Брандт. Для цього разом із департаментами міських рад працює команда іноземних експертів. Хоча він визнає, що для якісних змін в містобудуванні необхідне формування хорошої законодавчої бази. "Ми сподіваємося, що з допомогою цих шести міст, в яких будемо працювати, ми зможемо подати свої пропозиції на державний рівень, щоб надати більше прав містам", - каже він.