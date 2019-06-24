"Розвідка боєм": з'ясувався показовий факт зустрічей Зеленського з Макроном і Меркель

Лідери Франції та Німеччини Еммануель Макрон і Ангела Меркель під час переговорів з главою України Володимиром Зеленським провели так звану розвідку боєм.

Вони спробували "промацати" його позицію щодо відносин Україна-ЄС-Росія і з'ясувати, чи готовий він йти на поступки. Таку думку висловив в інтерв'ю "5 каналу" міністр закордонних справ України Павло Клімкін. (Щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Було важливо подивитися і для Макрона, і для Меркель, на стратегічні наміри. Насправді складна ситуація для нової команди стане, коли буде велика фракція в новій Раді, буде великий тиск щось робити, не виключено, що буде великий тиск щось робити за наш рахунок, і я бачу певні ознаки цього. Тому до цього потрібно підготуватися, і чіткі меседжі, які прозвучали, дуже корисні", – вказав Клімкін.

Еммануель Макрон і Ангела Меркель Корреспондент.net

Володимир Зеленський fakty.com.ua

При цьому міністр підкреслив, що гострою залишається проблема повернення Росії до Ради Європи.

Як повідомляв OBOZREVATEL 17 червня Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою побували в Парижі (Франція) з одноденним офіційним візитом. У Єлисейському палаці пройшла зустріч президента Франції Еммануеля Макрона і українського глави держави, а також спільна прес-конференція президентів.

18 червня Зеленський зустрівся з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Зокрема, вона підкреслила, що санкції з Росії можуть бути зняті тільки в разі прогресу в реалізації Мінських угод. При цьому вона зазначила, що не обговорювала з Зеленським питання розширення санкцій проти РФ.

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