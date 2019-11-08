Розведення військ у Петрівському перенесли: названо нову дату

Заплановане на 12.00 8 листопада розведення військ у Петрівському Донецької області перенесли на добу.
Такі дані надав посол ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Мартін Сайдік. Розведення має розпочатися о 12:00 у суботу, 9 листопада.
У так званому МЗС терористичної "ДНР" заявили, що підтримали пропозицію Сайдика про перенесення дати відведення.
"Якщо це дійсно станеться, це буде серйозним кроком в конструктивному напрямку і значним прогресом у виконанні розпоряджень Нормандської четвірки, а також певним сигналом про спроби керівництва України приступити до мирного врегулювання конфлікту", – заявили представники терористів.
У штабі Операції Об'єднаних сил раніше заявляли, що терористи не підтвердили готовність до розведення сил на Донбасі у районі Петрівського. Зі свого боку українська сторона заявила про повну готовність до початку.
Війна на Донбасі
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Як писав OBOZREVATEL:
Розведення військ у Петрівському мало стартувати 4 листопада.
1 листопада міністр оборони України Андрій Загороднюк заявив про перегляд дати відведення військ в районі населеного пункту Петрівське Донецької області. Причиною став обстріл, який зафіксували на цій ділянці.
Представники "Л/ДНР" влаштували провокацію, заявивши, що готові до відведення військ біля Петрівського.
Новопризначений радник секретаря РНБО Сергій Сивохо підтвердив, що розведення сил у районі села Петрівське на Донбасі розпочнеться у п'ятницю, 8 листопада.
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