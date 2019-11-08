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8 листопада • оновлено в 12:35
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Розведення військ у Петрівському перенесли: названо нову дату

6.4т Читати матеріал російською

Заплановане на 12.00 8 листопада розведення військ у Петрівському Донецької області перенесли на добу.

Такі дані надав посол ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Мартін Сайдік. Розведення має розпочатися о 12:00 у суботу, 9 листопада.

У так званому МЗС терористичної "ДНР" заявили, що підтримали пропозицію Сайдика про перенесення дати відведення.

"Якщо це дійсно станеться, це буде серйозним кроком в конструктивному напрямку і значним прогресом у виконанні розпоряджень Нормандської четвірки, а також певним сигналом про спроби керівництва України приступити до мирного врегулювання конфлікту", – заявили представники терористів.

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У штабі Операції Об'єднаних сил раніше заявляли, що терористи не підтвердили готовність до розведення сил на Донбасі у районі Петрівського. Зі свого боку українська сторона заявила про повну готовність до початку.

Війна на Донбасі

Війна на Донбасі

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Як писав OBOZREVATEL:

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Тема
Відведення військ на Донбасі
Місце
Україна
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Павловская Екатерина
Павловская Екатерина
Сейчас по тихому еще пару "хероев" свои же зажмурят - и снова перенесут...
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