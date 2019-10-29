Слідом за Золотим: у Мінську погодили дату ще одного розведення сил на Донбасі

Тристороння контактна група із мирного врегулювання конфлікту на Донбасі слідом за Золотим погодила дату розведення сил у Петрівському.
Про це за результатами зустрічі в Мінську у вівторок, 29 жовтня, в Facebook повідомила прессекретарка представника України, другого президента Леоніда Кучми Дарка Оліфер.
"Сьогодні Тристороння контактна група отримала інформацію про початок розведення сил і засобів на ділянці в районі н.п. Золоте. Відповідно до Рамкового рішення ТКГ від 2016 року наступним кроком має стати розведення сил і засобів на ділянці в районі н.п. Петрівське – за 7-денного дотримання режиму тиші", – написала вона.
Узгоджено дату розведення сил у Петрівському
Укрінформ
Оліфер додала, що за межами цих ділянок безпекова ситуація залишається напруженою. "Безперешкодний доступ СММ ОБСЄ до всієї території України вказаний у мандат місії і ми вимагаємо забезпечення допуску патрулів СММ до всієї території ОРДЛО", – підкреслила вона.
Оліфер також розповіла про результати переговорів окремих підрозділів. Зокрема, в гуманітарній підгрупі робота зосереджена на звільненні утримуваних осіб.
Стабільне водопостачання жителям всього Донбасу стало головною темою роботи підгрупи із соціально-економічних питань, у засіданні якої також взяли участь представники МКЧХ і ЮНІСЕФ. З огляду на початок опалювального сезону, конструктивне вирішення цієї проблеми є особливо важливим.
Українська сторона відзначила, що врегулювання політичного блоку питань можливе тільки після повного рішення безпеки блоку питань Мінських угод, разом із врегулюванням проблеми контролю за українсько-російським кордоном.
У Мінську погодили дату розведення військ у Петрівському
2000.ua
У свою чергу представник Росії Борис Гризлов підтвердив узгодження дати розведення сил у Петрівському.
"Я думаю, що таким чином робота контактної групи відкриває, в разі успішного розведення сил і засобів на цих двох ділянках, можливість зустрічі глав держав у "нормандському" форматі", – цитують його "РИА Новости".
З аналогічною заявою виступила після переговорів і представник "Донецької народної республіки" в контактній групі, глава "МЗС ДНР" Наталія Никонорова.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Про досягнення домовленостей з розведення військ у Петрівському і Золотому президент Володимир Зеленський повідомив 1 жовтня на брифінгу.
Відведення військ відбудеться в рамках реалізації плану мирного врегулювання, відомого як "формула Штайнмаєра". Після розведення сил очікується проведення виборів в ОРДЛО.
Раніше розведення військ, а також демонтаж укріплених позицій відбулися в Станиці Луганській.
У Міноборони назвали умову відведення військ – дотримання режиму припинення вогню на ділянці розведення протягом семи днів.
Жителі Донбасу в паніці і не підтримують відведення українських військ, яке погодили на переговорах у Мінську.
7 жовтня міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що відведення сил в районі Петрівського і Золотого на Донбасі відкладено, оскільки були порушення перемир'я.
16 жовтня Зеленський офіційно підтвердив, що Київ чекатиме 7 днів тиші і тільки тоді почне виведення військ.
29 жовтня міністр Пристайко заявив про початок розведення сил у Золотому. Дані підтвердили в штабі ООС.
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