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29 жовтня • оновлено в 17:27
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Слідом за Золотим: у Мінську погодили дату ще одного розведення сил на Донбасі

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Тристороння контактна група із мирного врегулювання конфлікту на Донбасі слідом за Золотим погодила дату розведення сил у Петрівському.

Про це за результатами зустрічі в Мінську у вівторок, 29 жовтня, в Facebook повідомила прессекретарка представника України, другого президента Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

"Сьогодні Тристороння контактна група отримала інформацію про початок розведення сил і засобів на ділянці в районі н.п. Золоте. Відповідно до Рамкового рішення ТКГ від 2016 року наступним кроком має стати розведення сил і засобів на ділянці в районі н.п. Петрівське – за 7-денного дотримання режиму тиші", – написала вона.

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Узгоджено дату розведення сил у Петрівському

Узгоджено дату розведення сил у Петрівському

Укрінформ

Оліфер додала, що за межами цих ділянок безпекова ситуація залишається напруженою. "Безперешкодний доступ СММ ОБСЄ до всієї території України вказаний у мандат місії і ми вимагаємо забезпечення допуску патрулів СММ до всієї території ОРДЛО", – підкреслила вона.

Оліфер також розповіла про результати переговорів окремих підрозділів. Зокрема, в гуманітарній підгрупі робота зосереджена на звільненні утримуваних осіб.

Стабільне водопостачання жителям всього Донбасу стало головною темою роботи підгрупи із соціально-економічних питань, у засіданні якої також взяли участь представники МКЧХ і ЮНІСЕФ. З огляду на початок опалювального сезону, конструктивне вирішення цієї проблеми є особливо важливим.

Українська сторона відзначила, що врегулювання політичного блоку питань можливе тільки після повного рішення безпеки блоку питань Мінських угод, разом із врегулюванням проблеми контролю за українсько-російським кордоном.

У Мінську погодили дату розведення військ у Петрівському

У Мінську погодили дату розведення військ у Петрівському

2000.ua

У свою чергу представник Росії Борис Гризлов підтвердив узгодження дати розведення сил у Петрівському.

"Я думаю, що таким чином робота контактної групи відкриває, в разі успішного розведення сил і засобів на цих двох ділянках, можливість зустрічі глав держав у "нормандському" форматі", – цитують його "РИА Новости".

З аналогічною заявою виступила після переговорів і представник "Донецької народної республіки" в контактній групі, глава "МЗС ДНР" Наталія Никонорова.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Війна на Донбасі мінські домовленості Мирні переговори в Мінську
Особи
Борис Гризлов Леонід Кучма
Тег
Донбас
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Питон Каа
Питон Каа
Ну, если Зеленский сможет утихомирить нацистов, может быть и будет тишина на Донбассе...
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