Розведення сил біля Золотого: Вакарчук виступив із гучною заявою

Народний депутат, лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук заявив про наявність у його політсили доказів того, ніби розведення сил у Золотому на Донбасі почали з порушенням семиденного режиму припинення вогню.
Про це він сказав під час виступу у Верховній Раді 30 жовтня, пише "УП". А також наголосив, що інформація про обстріли міста біля лінії розмежування – "точна".
"Партія "Голос" вважає помилкою рішення про розведення військ без семиденного режиму тиші, і ця формальна вчорашня заява, що нібито семиденна тиша відбувається, – не відповідає дійсності. Ми маємо точну інформацію, що буквально позавчора і вчора лунали постріли безпосередньо біля лінії розведення у тих місцях, про які йдеться", – зазначив політик.
Святослав Вакарчук заявив, що розведення сил у Золотому на Донбасі почали з порушенням семиденного режиму "тиші"
Крім цього, Вакарчук переконаний, що Україна має переглянути Мінські домовленості. Зокрема вона не повинна "підлаштовуватися під політичну кон'юктуру інших держав".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Про досягнення домовленостей із розведення військ у Петрівському і Золотому президент Володимир Зеленський повідомив 1 жовтня на брифінгу.
Відведення військ відбудеться у рамках реалізації плану мирного врегулювання, відомого як "формула Штайнмаєра". Після розведення сил очікується проведення виборів в ОРДЛО.
Раніше розведення військ, а також демонтаж укріплених позицій відбулися у Станиці Луганській.
У Міноборони назвали умову відведення військ – дотримання режиму припинення вогню на ділянці розведення протягом семи днів.
Жителі Донбасу в паніці і не підтримують відведення українських військ, яке погодили на переговорах у Мінську.
7 жовтня міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що відведення сил у районі Петрівського і Золотого на Донбасі відкладене, оскільки були порушення перемир'я.
16 жовтня Зеленський офіційно підтвердив, що Київ чекатиме 7 днів тиші і тільки тоді почне виведення військ.
29 жовтня міністр Пристайко заявив про початок розведення сил у Золотому. Дані підтвердили у штабі ООС.
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