Розведення сил біля Золотого: Вакарчук виступив із гучною заявою

Народний депутат, лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук заявив про наявність у його політсили доказів того, ніби розведення сил у Золотому на Донбасі почали з порушенням семиденного режиму припинення вогню.

Про це він сказав під час виступу у Верховній Раді 30 жовтня, пише "УП". А також наголосив, що інформація про обстріли міста біля лінії розмежування – "точна".

"Партія "Голос" вважає помилкою рішення про розведення військ без семиденного режиму тиші, і ця формальна вчорашня заява, що нібито семиденна тиша відбувається, – не відповідає дійсності. Ми маємо точну інформацію, що буквально позавчора і вчора лунали постріли безпосередньо біля лінії розведення у тих місцях, про які йдеться", – зазначив політик.

Святослав Вакарчук заявив, що розведення сил у Золотому на Донбасі почали з порушенням семиденного режиму "тиші"

Крім цього, Вакарчук переконаний, що Україна має переглянути Мінські домовленості. Зокрема вона не повинна "підлаштовуватися під політичну кон'юктуру інших держав".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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