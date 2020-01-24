"Однозначно поважаю!" Нардеп Зеленського похвалив Добкіна

Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура зізнався, що дуже поважає одіозного українського політика, "ексрегіонала" Михайла Добкіна.

"Я його знаю в житті, особисто, це високорелігійна й освічена людина", – заявив Качура в програмі "Гостре питання" на ObozTV. На його думку, у масмедіа Добкіна "демонізували" й зробили з нього "політичного чорта".

"Повірте, стільки, скільки Добкін перечитав літератури – я небагатьох таких знаю. І класичної, і з теорії різних державних управлінь. Тобто, по-перше, він вірянин, часто ходить до церкви, що мені дуже імпонує. І по-друге, він розумна особа", – пояснив нардеп.

Качура уточнив, що "не захищає" висловлювання Добкіна і дотримується протилежних поглядів.

"У нього своя міцна позиція. Коли Янукович втік із країни, він залишився. Він пішов під суд тоді, він відстоював свої права. Знаєте, є у нього така чоловіча сила всередині. Я таких людей однозначно поважаю, навіть якщо у нас з ними абсолютно полярні погляди на державне будівництво, на процеси в країні. Але однозначно Михайла Марковича Добкіна я поважаю", – запевнив він.

Коментуючи останній скандальний твіт Добкіна про "порушення прав російськомовних громадян" в Україні, Качура зазначив: "Це не має жодного стосунку до нашої політичної сили, до діяльності, до тих законопроєктів, які ми ухвалюємо".

"Щодо твіта – я не розумію, які можуть бути претензії (у Добкіна. – Ред.). Я обов'язково запитаю у нього, якщо ми десь зустрінемося в ефірі, що він мав на увазі. Тому що наша політика зараз – це об'єднання. І жодних утисків російськомовних громадян немає. І церкви державної, за нашою концепцією розвитку держави, теж немає", – наголосив депутат.

Михайло Добкін facebook.com/MMDobkin

Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 січня Михайло Добкін у своєму Twitter різко висловився про День Соборності України. "Яка соборність, коли порушуються основні конституційні права мільйонів російськомовних громадян? Яка злука, коли топчуть історичну пам'ять, нав'язують релігію і забороняють бути українцем російського походження? Штучне свято. Свято влади, але не людей", – написав політик.

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