Розумні люди віддаються справі і результату: Пальчевський розповів про завдання у владі

У владі в Україні мають бути розумні люди і саме такими будуть представники команди нової політичної сили "Перемога Пальчевського", яку очолив журналіст і бізнесмен Андрій Пальчевський. Про це він заявив в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Я став шукати професіоналів – такі люди є. Якщо не боятися розумних людей, вони віддаються справі і результату повністю. А якщо ти береш в свою команду тих, хто може тільки "лизати руки тих, хто годує", то система триматиметься на "временщиках". Немає сумніву, що всі вони розбіжаться", – впевнений він.

Також Пальчевський пояснив, чому вирішив йти в політику.

"Є люди, які не міцніють розумом. Зараз такі люди при владі. І що я повинен робити? Якщо продовжувати дивитися, то народ буде мене критикувати. Мені кажуть: вже давно б пішли в політику – ми б вас підтримали. І таких людей все більше і більше", – розповів громадський діяч і бізнесмен.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська влада повинна збільшити купівельну спроможність народу, адже це головний маркер економіки будь-якої держави.