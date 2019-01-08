''Розумна фільтрація'': у Кабміні виступили за постійне обмеження для росіян

Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що необхідно ввести постійне обмеження на в'їзд в Україну для чоловіків із РФ у віці від 16 до 60 років.

Чиновник зазначив, що така фільтрація росіян буде правильною, якою була під час введення воєнного стану, повідомляє телеканал "1+1" (щоб подивитися відео виступу, проскрольте сторінку до кінця).

"Вважаю, що фільтрація, дуже правильна, дуже розумна фільтрація повинна бути завжди. Я це завжди говорив... А для чого ми це відстежуємо і ввели біометричні дані на росіян? А для чого ми це відстежуємо, для чого ми аналізуємо? У нас всі говорять: воєнний стан, тоді фільтрація є, немає воєнного стану — немає", — повідомив міністр.

Нагадаємо, що в Україні частково після нападу Росії на українські кораблі ввели воєнний стан терміном на 30 днів. У зв'язку з цим у країні чоловікам із РФ у віці від 16 до 60 років обмежили в'їзд на територію України. За період дії воєнного стану в Україну не пропустили приблизно 1650 громадян Росії.

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