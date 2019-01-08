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''Розумна фільтрація'': у Кабміні виступили за постійне обмеження для росіян

1.2тЧитати матеріал російською

Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що необхідно ввести постійне обмеження на в'їзд в Україну для чоловіків із РФ у віці від 16 до 60 років.

Чиновник зазначив, що така фільтрація росіян буде правильною, якою була під час введення воєнного стану, повідомляє телеканал "1+1" (щоб подивитися відео виступу, проскрольте сторінку до кінця).

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"Вважаю, що фільтрація, дуже правильна, дуже розумна фільтрація повинна бути завжди. Я це завжди говорив... А для чого ми це відстежуємо і ввели біометричні дані на росіян? А для чого ми це відстежуємо, для чого ми аналізуємо? У нас всі говорять: воєнний стан, тоді фільтрація є, немає воєнного стану — немає", — повідомив міністр.

Нагадаємо, що в Україні частково після нападу Росії на українські кораблі ввели воєнний стан терміном на 30 днів. У зв'язку з цим у країні чоловікам із РФ у віці від 16 до 60 років обмежили в'їзд на територію України. За період дії воєнного стану в Україну не пропустили приблизно 1650 громадян Росії.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що після завершення ВС президент Петро Порошенко зробив заяву.

Особа
Павло Клімкін
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Флегон Аорон
Флегон Аорон
чтоб в Украине ни одного прорусского не осталось - исполнено. 2 желание - чтобы вся граница в круговую высокой каменной стеной обнесена была, чтоб ни один москаляка в укропию не проник - исполнено. Путин рыбку спрашивает: -Стена высокая, глухая? -Конечно. -Прорусских ни одного? -Ни единого. -ЗАЛИВАЙ БЕТОН ДО КРАЁВ !!!
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Климкин тупит в этом случае, ещё и основательно. Кто украинец и кому Украина рада определить можно только по народной идее Украины, которую столица Киев самим своим существованием иллюстрирует с тех пор, как основана на месте перевоза через Днепр, где любые противоречия устранялись ради дела переправы. Кто противоречия плодит тому и не рады в Украине, ну а тот, кто их не плодит должен иметь возможность это доказать украинскому государству.
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