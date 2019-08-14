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"Розуміє тільки силу!" Звільнений Зеленським член ТКГ розгромив мінський формат

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Колишній представник України у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Роман Безсмертний вважає, що мінський формат перестав бути дієвим. Тому слід повертатися до нормандських переговорів.

У статті на InfoResist він зазначив, що його майбутнє залежить винятково від здатності лідерів країн ухвалювати ті рішення, які будуть виконуватися.

"Загиблі на сході після ухвалення рішення про "режим тиші" – свідчення небажання Росії виконувати домовленості, як у рамках мінського формату, так і в нормандському. Такий підхід Кремля тільки дискредитує ці формати і вимагає змін в конфігурації безпеки. Світ на порозі глобального конфлікту!" – занепокоївся Безсмертний.

Експредставник ТКГ висловив переконання в тому, що Україні потрібно діяти жорсткіше, оскільки Росія розуміє тільки силу.

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Безсмертний назвав причину свого звільнення

Роман Безсмертний

Роман Безсмертний

aif.ua

"Упевнений, що у Путіна є бажання дожити до конференції "а-ля Ялта-2", коли три світові лідери сіли і розділили світ. Росія має потужні інформаційні ресурси. Якщо порівнювати з Україною, то в пропорції це десь 1 до 100. Тому, на жаль, після трагедії біля Павлополя почули Москву, а не Київ", – пише він.

Тому, наполягає Безсмертний, після загибелі чотирьох Героїв, Україна повинна заявити про призупинення роботи в мінському форматі до зустрічі в нормандському форматі. Адже остання зустріч лідерів Н4 відбулася ще в 2016 році. Росія, переконаний політик, буде тягнути, адже вона на порозі виборів.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
мінські домовленості
Особа
Роман Безсмертний
Місце
Україна
Тег
нормандський формат
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Петр Апраксин
Петр Апраксин
Погибшие на востоке после принятия решения о "режиме тишины" – свидетельство нежелания России выполнять договоренности, как в рамках минского формата ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Вас там опрыскивают чем-то?У России нет обязательств по этим договоренностям, она в них даже не упоминается.Кроме того, только идиот может думать, что стреляет только одна сторона
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Питон Каа
Питон Каа
Когда был у кормушки все было нормуль. Ну и приостановление участия Украины в Минске-2 ударит прежде всего по самой Украине ибо Россия ничего не обязывалась исполнять по нему, а является всего лишь гарантом со стороны ЛДНР. Да и Нормандских встреч не будет, пока Украина не приступит к выполнению Минска-2 строго в последовательности по пунктам, а не как ей хочется. Впрочем, если украинцам нравится гражданская война, то пусть наслаждаются, а мы и США поможем боеприпасами и вооружением.
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