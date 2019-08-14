"Розуміє тільки силу!" Звільнений Зеленським член ТКГ розгромив мінський формат

Колишній представник України у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Роман Безсмертний вважає, що мінський формат перестав бути дієвим. Тому слід повертатися до нормандських переговорів.

У статті на InfoResist він зазначив, що його майбутнє залежить винятково від здатності лідерів країн ухвалювати ті рішення, які будуть виконуватися.

"Загиблі на сході після ухвалення рішення про "режим тиші" – свідчення небажання Росії виконувати домовленості, як у рамках мінського формату, так і в нормандському. Такий підхід Кремля тільки дискредитує ці формати і вимагає змін в конфігурації безпеки. Світ на порозі глобального конфлікту!" – занепокоївся Безсмертний.

Експредставник ТКГ висловив переконання в тому, що Україні потрібно діяти жорсткіше, оскільки Росія розуміє тільки силу.

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Роман Безсмертний aif.ua

"Упевнений, що у Путіна є бажання дожити до конференції "а-ля Ялта-2", коли три світові лідери сіли і розділили світ. Росія має потужні інформаційні ресурси. Якщо порівнювати з Україною, то в пропорції це десь 1 до 100. Тому, на жаль, після трагедії біля Павлополя почули Москву, а не Київ", – пише він.

Тому, наполягає Безсмертний, після загибелі чотирьох Героїв, Україна повинна заявити про призупинення роботи в мінському форматі до зустрічі в нормандському форматі. Адже остання зустріч лідерів Н4 відбулася ще в 2016 році. Росія, переконаний політик, буде тягнути, адже вона на порозі виборів.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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