"Розуміє тільки силу!" Звільнений Зеленським член ТКГ розгромив мінський формат

Колишній представник України у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Роман Безсмертний вважає, що мінський формат перестав бути дієвим. Тому слід повертатися до нормандських переговорів.
У статті на InfoResist він зазначив, що його майбутнє залежить винятково від здатності лідерів країн ухвалювати ті рішення, які будуть виконуватися.
"Загиблі на сході після ухвалення рішення про "режим тиші" – свідчення небажання Росії виконувати домовленості, як у рамках мінського формату, так і в нормандському. Такий підхід Кремля тільки дискредитує ці формати і вимагає змін в конфігурації безпеки. Світ на порозі глобального конфлікту!" – занепокоївся Безсмертний.
Експредставник ТКГ висловив переконання в тому, що Україні потрібно діяти жорсткіше, оскільки Росія розуміє тільки силу.
Роман Безсмертний
aif.ua
"Упевнений, що у Путіна є бажання дожити до конференції "а-ля Ялта-2", коли три світові лідери сіли і розділили світ. Росія має потужні інформаційні ресурси. Якщо порівнювати з Україною, то в пропорції це десь 1 до 100. Тому, на жаль, після трагедії біля Павлополя почули Москву, а не Київ", – пише він.
Тому, наполягає Безсмертний, після загибелі чотирьох Героїв, Україна повинна заявити про призупинення роботи в мінському форматі до зустрічі в нормандському форматі. Адже остання зустріч лідерів Н4 відбулася ще в 2016 році. Росія, переконаний політик, буде тягнути, адже вона на порозі виборів.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Роман Безсмертний заявив, що Україна повинна була припинити участь в Мінських переговорах після загибелі чотирьох воїнів ЗСУ під Павлополем.
Раніше Безсмертний категорично виступив проти ініціативи президента Володимира Зеленського зменшити україномовні квоти на радіо і телебаченні.
Також Безсмертний зазначив, що США навряд чи погодяться приєднатися до переговорів щодо Донбасу в "нормандському форматі".
13 серпня Зеленський підписав указ, яким звільнив Безсмертного. На запит про причини такого рішення в Офісі президента заявили, що зараз "формують найбільш ефективну групу".
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