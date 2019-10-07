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7 жовтня • оновлено в 18:15
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/ Політика

"Розтягнемо Трускавець на 5 років": "Слуги народу" зібралися виїхати на політичний "курорт"

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Партія "Слуга народу" має намір організувати спеціальний центр, де можна було б проходити навчання, як це було в курортному місті Трускавець.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" розповів перший заступник голови фракції "СН" у Верховній Раді, член комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олександр Корнієнко.

"Хочемо зробити структуру, щоб у кожній області був партійний центр – хаб, де проходив би прийом людей, надавалися юридичні консультації. І щоб туди спускалися три наші великі проєкти, які ми робитимемо в країні. Один із них – Центр навчання і розвитку – це Трускавець, тільки розтягнутий на 5 років", – пояснив політик.

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Корнієнко додав, що у "СН" є нова програма навчання для нардепів, яка буде показана вже в січні.

"Щоб це було утворення для тих же майбутніх депутатів облрад, членів виконкомів. Є інтерес із боку європейських партнерів, вони готові фінансувати такі речі. Ми ж розуміємо, що з урахуванням децентралізації, насамперед, фінансової, нам треба, щоб у кожній громаді був фінансовий консультант хорошого рівня. Його ніде взяти. Просто треба навчити", – розповів він про майбутній "Трускавець".

"Слуга народу"

Ракурс

Як повідомляв OBOZREVATEL, члени партії "Слуга народу" 28 липня приїхали в курортне місто Трускавець, де для них провели тренінг.

Там народним обранцям викладали суміжні з професією теми, зокрема й макроекономіку, бюджетний процес, політстратегію, публічну політику й законодавчу практику.

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Особа
Олександр Корнієнко
Місце
Україна
Тег
Партія Слуга народу
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
На следующий год вас разгонят! Размечтался! Хабы они собрались открывать! Сказочники за государственный счет!
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