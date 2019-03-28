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"Розстріляти!" Порошенко гнівно прокоментував скандал із "Укроборонпромом"

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Президент України Петро Порошенко різко прокоментував корупційний скандал, який вибухнув в оборонному комплексі України.

Про своє ставлення до ситуації він розповів у ході закритої зустрічі з блогерами в своєму передвиборному штабі, передає theБабель.

"Страшно злий на ситуацію в "Укроборонпромі". За заробітки на армії виправдовувати нікого не буду. Якщо говоримо, що купуємо комплектуючі для бронетехніки, які виробляються тільки в Росії, а хтось зміг поставити на 30 відсотків дешевше, того, хто продав дорожче , — розстріляти. Без жалю", – сказав президент.

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Зустріч Порошенко з блогерами

Зустріч Порошенко з блогерами

facebook.com/a.chto.tam.u.pp

Зустріч Порошенко з блогерами

Зустріч Порошенко з блогерами

facebook.com/a.chto.tam.u.pp

Відзначимо, раніше Порошенко заявив, що за фактом розкрадань в "Укроборонпромі" вже відкрито десять кримінальних проваджень і у всіх фігурантів справи проведено обшуки.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Петро Порошенко
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