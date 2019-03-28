"Розстріляти!" Порошенко гнівно прокоментував скандал із "Укроборонпромом"

Президент України Петро Порошенко різко прокоментував корупційний скандал, який вибухнув в оборонному комплексі України.

Про своє ставлення до ситуації він розповів у ході закритої зустрічі з блогерами в своєму передвиборному штабі, передає theБабель.

"Страшно злий на ситуацію в "Укроборонпромі". За заробітки на армії виправдовувати нікого не буду. Якщо говоримо, що купуємо комплектуючі для бронетехніки, які виробляються тільки в Росії, а хтось зміг поставити на 30 відсотків дешевше, того, хто продав дорожче , — розстріляти. Без жалю", – сказав президент.

Зустріч Порошенко з блогерами facebook.com/a.chto.tam.u.pp

Зустріч Порошенко з блогерами facebook.com/a.chto.tam.u.pp

Відзначимо, раніше Порошенко заявив, що за фактом розкрадань в "Укроборонпромі" вже відкрито десять кримінальних проваджень і у всіх фігурантів справи проведено обшуки.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!