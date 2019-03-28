"Розстріляти!" Порошенко гнівно прокоментував скандал із "Укроборонпромом"

Президент України Петро Порошенко різко прокоментував корупційний скандал, який вибухнув в оборонному комплексі України.
Про своє ставлення до ситуації він розповів у ході закритої зустрічі з блогерами в своєму передвиборному штабі, передає theБабель.
"Страшно злий на ситуацію в "Укроборонпромі". За заробітки на армії виправдовувати нікого не буду. Якщо говоримо, що купуємо комплектуючі для бронетехніки, які виробляються тільки в Росії, а хтось зміг поставити на 30 відсотків дешевше, того, хто продав дорожче , — розстріляти. Без жалю", – сказав президент.
Зустріч Порошенко з блогерами
facebook.com/a.chto.tam.u.pp
Зустріч Порошенко з блогерами
facebook.com/a.chto.tam.u.pp
Відзначимо, раніше Порошенко заявив, що за фактом розкрадань в "Укроборонпромі" вже відкрито десять кримінальних проваджень і у всіх фігурантів справи проведено обшуки.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Журналісти програми "Наші гроші" оприлюднили розслідування, в якому вказали, що топ-чиновники оборонної сфери України організували незаконне постачання контрабандних деталей для військової техніки з території Росії. Серед інших учасників схеми були вказані Олег та Ігор Гладковські.
Гладковський-молодший заявив, що подаватиме в суд на журналістівчерез звинувачення.
Олег Гладковський ініціював припинення своїх повноважень на період розслідування. Це рішення підтримав президент Петро Порошенко.
Він також зізнався, що Україна дійсно закуповує запчастини у Росії.
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