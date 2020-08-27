Зеленський – про розстріл автобуса Киви: ми не повинні допустити повернення до "лихих 90-х" із зухвалими розбірками

Дар'я Дурова Політика 23:42, 27.08.2020 Оновлено: 23:57, 27.08.2020

Президент України Володимир Зеленський подякував правоохоронцям за швидке затримання підозрюваних в обстрілі автобуса організації "Патріоти – за життя" нардепа ОПЗЖ Іллі Киви.

На напад глава країни відреагував у своєму Telegram-каналі 27 серпня. "Така ефективність повинна стати нормою", – написав президент.

Зеленський наголосив, що ні приналежність до певних політичних сил, ні прихильність до різних ідеологій, віросповідань, поглядів, якщо це не заборонено законодавством, не повинні бути виправданням злочинів.

"Саме безкарність породжує вседозволеність, а значить, розслідування у таких справах має відбуватися якомога швидше, а суди повинні ухвалювати рішення, керуючись виключно буквою закону, а не політичною кон'юнктурою", – написав український глава.

Він додав, що українська влада "не може допустити повернення до "лихих 90-х" із зухвалими розбірками на вулицях".

"Ми десятиліттями слухали гасло "Закон – один для всіх"... Гучні слова повинні нарешті перетворюватися в результат, а винні – отримувати реальне покарання", – підсумував український лідер.

Повний пост Зеленського в Telegram.
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