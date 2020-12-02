Печерський районний суд продовжив на рік термін досудового розслідування кримінального провадження, проти п’ятого президента Петра Порошенка за організацію контрнаступу української армії на Донбасі у 2014 році.

Про це повідомив адвокат Порошенка Ігор Головань. Він наголосив, що справи проти лідера "Євросолідарності" координуються Офісом Зеленського, який ставить силовикам завдання щодо переслідування лідера опозиції.

"Ми всі слухали лицемірне привітання президента Зеленського, коли він, наприклад, говорив про необхідність захисту України від зовнішнього ворога. А в той же час 26 листопада цього року ще на рік рішенням Печерського суду було продовжене так зване "досудове розслідування" щодо заяви про оголошення злочином наказ п’ятого президента України Порошенка про контрнаступ, про захист України від агресії Російської Федерації", – повідомив Головань.

За його словами, Державне бюро розслідувань витратило на це кримінальне провадження 1,5 року, хоча насправді установа не займалася розслідуванням, а просто використовувало гроші платників податків.

"1,5 року розслідувало ДБР цей юридичний "треш", як казав колишній генеральний прокурор Рябошапка. Звичайно, що нічого вони не розслідували, але вони хочуть продовжувати витрачати кошти платників податків на цю маячню. І ми розуміємо, що справа у системній роботі проросійських сил, що міцно окопалися в президентському Офісі. Це так звана "юридична команда", яка координує всі ці десятки кримінальних справ, спрямованих проти опозиції, проти п’ятого президента України Порошенка і його політичної сили в інтересах держави-агресора, в інтересах Росії", – переконаний адвокат.

Головань повідомив, що ще одне провадження зареєстроване Офісом генпрокурора проти Порошенка за те, що у 2016 році законом України були запроваджені європейські конкурсні процедури для відбору керівників закладів культури.

"Президент Зеленський в своєму привітанні говорив про ідеали людей, які йшли на барикади під час Революції на граніті, Революції Гідності. У той же час з’явилося нове кримінальне провадження проти п’ятого президента Порошенка. Суть особисто зареєстрованого генеральною прокуроркою Венедіктовою за ухвалою того ж Печерського районного суду провадження – намагаються оголосити злочином підписання Порошенком у січні 2016-го року ухваленого Верховною Радою закону, який запровадив конкурсні процедури і контрактну форму працевлаштування для керівників закладів культури – театрів, музеїв тощо. Тобто запровадження президентом Порошенком і українським парламентом європейського порядку призначення керівників закладів культури", – повідомив Головань.

Він наголосив, що у такий спосіб влада намагається зруйнувати здобутки нашої держави на європейському шляху. За командою з Офісу Зеленського триває і переслідування телеканалу "Прямий", зазначив Головань.

"Уже у вересні цього року заступник генерального прокурора Говда був вимушений визнати офіційно в своїй постанові, що жодних матеріалів, які б свідчили про будь-які порушення закону з боку п’ятого президента, матеріали цього провадження не містять. Отже, відповідно до закону, навіть розслідувати ДБР тут не має повноважень. Однак це триває вже більше півтора року, а збираються розслідувати ще рік це кримінальне провадження. Скоювати обшуки, інші так звані слідчі дії з єдиною метою – організацією політичних переслідувань і тиску на опозиційний телеканал", – наголосив Головань.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Шевченківський суд зобов'язав Державне бюро розслідувань закрити справу, у якій п'ятий президент Петро Порошенко 28 лютого викликався на допит, у зв'язку з відсутністю складу злочину.