Розшук і зв'язок із ОЗУ: спливли скандальні факти про "слугу народу" Тищенка

"Нові обличчя" — тренд української політики на позачергових парламентських виборах 2019 року. Правда, аж ніяк не завжди такі люди в політиці відрізняються чистою репутацією і професіоналізмом.

Так, наприклад, від партії "Слуга народу" в одномандатному окрузі в Києві йде шоумен і ведучий Микола Тищенко. Відомий він не тільки своїми ресторанами, а й зв'язками з кримінальним світом, а також перебуванням у кримінальному розшуку.

Які "скелети в шафі" ховає кандидат до Верховної Ради — в матеріалі OBOZREVATEL.

Член ОЗУ з 90-х

Про бурхливу й одіозну біографію Тищенка чутно досить багато. Раніше шоумен мав злодійське прізвисько "Коля Оболонський". У 90-х він нібито був добре відомий у кримінальних колах. Річ у тому, що одна з перших квартир Тищенка зареєстрована на Оболонському проспекті. Звідти й пішла кличка "Оболонський".

"Навіть не знаю — плакати чи сміятися. Ревізор і власник ресторанів Микола Тищенко, якого зараз знають, як "Закусенця", а в 90-ті ласкаво звали "Коля Оболонський". Так ось, Коля Тищенко — в минулому член ОЗУ, а зараз відомий бізнесмен — купив місце в Зе! Команді", — стверджувало джерело видання.

Якщо говорити детальніше, то в 90-х Микола Тищенко був тісно пов'язаний із командою ОЗУ "Савлохи". Йдеться про братів Руслана, Теймураза та Бориса, які в середині 90-х активно промишляли на території столиці. Починали вони зі спорту — наприклад, Борис Савлохов був чемпіоном з вільної боротьби СРСР серед юніорів, а також уже в складі Збройних Сил.

Як пише близьке до правоохоронних кіл видання ОРД, в угрупованні Тищенко виконував роль "бригадного".

"У нього хороший нафтовий бізнес, і він порахував, що відстібати в "общак" гроші від цього бізнесу — нерозумно. До того ж лідер своєї злочинної спільноти почав втрачати авторитет. Крім пристрасті до зеленого сукна, яка обходилася в значні суми, "Борик" величезні гроші вкладав у спорт. Це йому подобалося, спортивна боротьба була його другою пристрастю", — йдеться в публікації.

Микола Тищенко

У той час ОЗУ займалася різними злочинами. Наприклад, виконувало роль бандитської охорони для столичних ресторанів за 10% від виручки. Величезні гроші принесло і заняття з пошиттям модних шуб, а також з’ясування стосунків з іншими кримінальними авторитетами.

За інформацією видання, "розставання" між членами ОЗУ і Тищенком було гучним. Не обійшлося і без "стрілки" за участю Тимура і Руслана Савлохів.

"Загострення взаємин із "Колею Оболонським" — "бригадиром", який взяв курс на "відкол" від угруповання. Брати Тимур і Руслан намагалися вказати Миколі Тищенку його місце.

Але він призначив "стрілку" в офісі "Дженерал Моторс" (який "кришували" брати Савлохови), "Оболонський" приїхав у супроводі двадцяти осіб. І, не дивлячись на погрози з боку братів, він залишився зі своєю думкою. Однак після цього почав пересуватися містом у супроводі охорони", — зазначає автор матеріалу.

Руслан Савлохов (крайній зліва) з членами ОЗУ cripo

Але це не єдині кримінальні зв'язки ресторатора. Свого часу він був пов'язаний і з Олегом Крапівіним. За інформацією видання Компромат, Крапівін тримав під контролем декілька угруповань, які займалися здирництвом і продажем наркотиків, "смотрящі" від лідера ОЗУ "Журавлів" — Віті Журавля, який нині перебуває у в'язниці.

"Був дружний із покійним Максимом Курочкіним. Неформально входив до складу компанії "Росукренерго". Разом із Корогодським і Меламудом є співвласником торгово-розважального центру "Дрім-Таун". У 2004 році організовував бандитів для розгону першого Майдану. Того ж року в його ресторані "Шехерезада" був знайдений план вбивства лідерів "Помаранчевої революції".

Дружний із російським політтехнологом Ігорем Шуваловим. Має тісні зв'язки з російськими бізнесменами, криміналітетом і, можливо, спецслужбами", — вказано в матеріалі.

Розбої і розшук

На неоднозначне минуле Тищенка вказує і низка фактів, які потрапили в розпорядження OBOZREVATEL. Як виявилося, нинішній кандидат у народні депутати перебував у розшуку в 1999 році. Він проходив за статтею 358 Кримінального кодексу "Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів".

Інформація про розшук Тищенка

3 червня 1999 року Микола Тищенко взагалі зник від слідства. Шукали його правоохоронці протягом декількох тижнів. Ще низкою порушень Тищенко відзначився вже на початку 2000-х.

Так, у серпні 2002 року майбутній відомий ресторатор потрапив у поле зору міліції за статтею 173 "Дрібне хуліганство, тобто нецензурна лайка в громадських місцях, образливе чіпляння до громадян та інші подібні дії, які порушують громадський порядок і спокій громадян". Відбувся він тоді лише штрафом.

До слова, на бурхливу молодість Тищенка звернули увагу і його шанувальники. Так, ще в жовтні 2017 року він опублікував фото з оголеним торсом на одній із яхт у Туреччині. Було видно, що живіт Тищенка покритий шрамами. Підписники припустили, що ці каліцтва він отримав ще в кінці 90-х.

Будує з порушеннями Тищенко і свій ресторанний бізнес. У березні 2013 року Генеральна прокуратура порушила кримінальну справу "за фактом самовільного будівництва в центрі Києва трьох ресторанів". Ці три ресторани — "Сейф", "Апрель", "Рішельє", повідомили в прокуратурі Києва. Всі вони належать Миколі Тищенку.

Микола Тищенко

Все б нічого, але Микола Тищенко нині є кандидатом у народні депутати від президентської партії "Слуга народу". Йде ресторатор у мажоритарному 219-му окрузі в місті Києві. З огляду на таке кримінальне минуле шоумена і ресторатора, "новим обличчям" його назвати досить складно.

Далі буде...

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