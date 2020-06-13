Завдяки розширеному партнерству з НАТО Україна отримала нові можливості для організації військових навчань і ряд інших переваг.

Про це в ефірі "Україна 24" заявила новий віцепрем'єрка з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина. За її словами, це також дає можливість обмінюватися спеціальної оперативної інформацією.

Розширене партнерство України з НАТО: в Кабміні уточнили переваги

"Це рішення свідчить про те, що Україна вже зробила досить в рамках виконання річних програм Україна-НАТО для того, щоб наблизитися до стандартів НАТО таким чином, щоб ми могли обмінюватися спеціальною оперативною інформацією, яка була закрита для нас до цього, тому що у нас були інші стандарти і правила класифікації даних, щодо технічних можливостей", – пояснила Стефанішина.

Вона додала, що громадяни і співробітники спеціальних органів можуть бути зв'язковими офіцерами, які будуть делеговані до спеціальних органів Альянсу для взаємодії і забезпечення обміну інформацією.

З політичної точки зору це рішення означає, що "статути і операційні документи щодо діяльності наших підрозділів вже повністю взаємосумісні з натівськими", підсумувала Стефанішина.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна в п'ятницю, 12 червня, отримала статус члена Програми розширених можливостей НАТО. Таким чином наша країна стала одним з шести партнерів з розширених можливостей поряд з Австралією, Фінляндією, Грузією, Йорданією і Швецією.