Іран оприлюднив записи "чорних скриньок" літака МАУ: в МЗС України озвучили вимоги
Україна наполягатиме на залученні Ірану до міжнародної правової відповідальності за збиття пасажирського літака МАУ та продовжувати переговори.
Про це в коментарі "Радіо Свобода" заявив заступник міністра закордонних справ України, керівник української групи переговірників із Тегераном щодо катастрофи Boeing 737 Євген Єнін. Він прокоментував дані з "чорних скриньок" збитого лайнера, які 23 серпня оприлюднила Організація цивільної авіації Ірану.
"Минуло 8 місяців із моменту катастрофи й іранська сторона, яка відповідає за технічне розслідування, нарешті вирішила оприлюднити результати зчитування "чорних скриньок", яке, я хотів би нагадати, відбулося у Франції майже півтора місяці тому", – сказав співробітник МЗС.
"І розслідування підтвердило те, що ми від самого початку передбачали, що літак був абсолютно справний, як і всі його системи, всі пілоти діяли відповідно до наявних інструкцій, і більш того, вказаний рейс отримав усі необхідні узгодження на виліт від іранської як військової, так і цивільної адміністрації", – додав він.
Єнін також підкреслив, що записи підтвердили: причиною трагедії стало потрапляння в літак двох ракет протиракетної оборони іранської сторони.
Заступник міністра зазначив, що Україна буде вимагати гарантій неповторення подібних інцидентів, і крім того, компенсацій як родичам загиблих пасажирів, так і державі.
"Ми сподіваємося, що іранська сторона надасть нам набагато більше інформації під час наступного раунду переговорів, якою б гіркою ця інформація і правда не були", – додав він.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Пасажирський літак Boeing 737-800 "Міжнародних авіаліній України", який прямував рейсом PS752 Тегеран – Київ, розбився 8 січня поблизу столиці Ірану. На борту перебували 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Ніхто не вижив. Серед загиблих – 11 громадян України.
Уранці 11 січня Іран офіційно визнав, що літак МАУ випадково збили ракетою.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна чекає від Ірану повного визнання провини в катастрофі, офіційних вибачень, покарання винних і виплати компенсацій.
У червні Іран заявив про рішення передати до Франції "чорні скриньки" зі збитого Boeing 737, але пізніше назвав умови для їх передання Україні.
Україна 1 липня отримала від Франції запрошення взяти участь у розшифруванні "чорних скриньок" збитого в Ірані українського літака.