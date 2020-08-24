Іран оприлюднив записи "чорних скриньок" літака МАУ: в МЗС України озвучили вимоги

Україна наполягатиме на залученні Ірану до міжнародної правової відповідальності за збиття пасажирського літака МАУ та продовжувати переговори.

Про це в коментарі "Радіо Свобода" заявив заступник міністра закордонних справ України, керівник української групи переговірників із Тегераном щодо катастрофи Boeing 737 Євген Єнін. Він прокоментував дані з "чорних скриньок" збитого лайнера, які 23 серпня оприлюднила Організація цивільної авіації Ірану.

"Минуло 8 місяців із моменту катастрофи й іранська сторона, яка відповідає за технічне розслідування, нарешті вирішила оприлюднити результати зчитування "чорних скриньок", яке, я хотів би нагадати, відбулося у Франції майже півтора місяці тому", – сказав співробітник МЗС.

"І розслідування підтвердило те, що ми від самого початку передбачали, що літак був абсолютно справний, як і всі його системи, всі пілоти діяли відповідно до наявних інструкцій, і більш того, вказаний рейс отримав усі необхідні узгодження на виліт від іранської як військової, так і цивільної адміністрації", – додав він.

Єнін також підкреслив, що записи підтвердили: причиною трагедії стало потрапляння в літак двох ракет протиракетної оборони іранської сторони.

Заступник міністра зазначив, що Україна буде вимагати гарантій неповторення подібних інцидентів, і крім того, компенсацій як родичам загиблих пасажирів, так і державі.

"Ми сподіваємося, що іранська сторона надасть нам набагато більше інформації під час наступного раунду переговорів, якою б гіркою ця інформація і правда не були", – додав він.

Євген Єнін. Радіо Свобода

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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