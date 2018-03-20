Розрив відносин з Росією: у Порошенка запропонували почекати

Розривати дипломатичні відносини з Росією ще не час.

Таке рішення повинно прийматися "при консультаціях з міжнародними партнерами", вважає представник президента України, народний депутат Ірина Луценко, передає УНН.

"Мабуть, підійде момент, коли нам треба буде розривати ці дипломатичні відносини. Напевно, зараз це ще не той критичний момент розриву... По наростаючій певний політичний і дипломатичний рух буде відбуватися, не мені приймати це рішення", - заявила Луценко.

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Як повідомляв "Обозреватель", раніше Гройсман підтримав розрив економічних відносин з Росією.