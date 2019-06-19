Розрив між лідерами у 9 разів: з'явився новий топ-5 прохідних партій до Ради

Лідером серед політичних сил на позачергових виборах до Верховної Ради залишилася партія "Слуга народу".

За неї готові проголосувати 47,1% українців. Далі долає прохідний бар'єр "Опозиційна платформа — За життя" — 11,1% і партія "Голос" — 8,1%. Такі дані опитування опублікувала Соціологічна група "Рейтинг".

Верховна Рада Chytomo.com

Наступними пройдуть у Раду, згідно з опитуванням, "Батьківщина" (7,3%) і "Європейська солідарність" (5,0%). Інші партії не долають прохідний 5% бар'єр:

"Сила і честь" – 4,1%;

"Громадянська позиція" – 2,2%;

Радикальна партія – 2,1%;

ВО "Свобода" – 2,1%;

"Українська стратегія" – 1,9%;

"Опозиційний блок" – 1,8%;

"Самопоміч" – 1,2%.

Рейтинг інших політичних сил — менше 1%. Опитування проводилось 8-12 червня 2019 року серед двох тисяч респондентів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дострокові парламентські вибори в Україні мають відбутися 21 липня.

При цьому Конституційний суд України, який розглядає указ президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради, може визнати його неконституційним, проте зупинення дострокових виборів до його повноважень не входить.

Згідно з попереднім рейтингом політичних партій від "Соцису", до парламенту пройдуть шість політсил. Партія п'ятого президента Петра Порошенка "Європейська солідарність" у трійці лідерів.

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