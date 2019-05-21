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/Політика

"Розраховуємо на Зеленського": в Росії заговорили про сигнали від України

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У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що не збираються "штучно згортати" відносини з Україною і сподіваються на "адекватну оцінку" ситуації новообраним президентом Володимиром Зеленським.

Про це "РИА Новости" сказав глава Другого департаменту країн СНД МЗС РФ Андрій Руденко. Він прокоментував дипломатичні зв'язки України та Росії, наголосивши, що від команди Зеленського не надходило сигналів про бажання повернути послів двох країн до Києва та Москви.

"Ми не наполягаємо, нікому не нав'язуємося. Україна поки, наскільки нам відомо, не збирається призначати нового посла, принаймні, це було за Порошенка. І від нової влади такого сигналу не надходило", – сказав Руденко.

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Російський дипломат додав, що в Україні "роблять дуже суперечливі заяви" як щодо Мінського процесу, так і щодо двосторонніх відносин із Москвою.

"Тому будемо чекати їх реакції. Ми налаштовані на позитив. Ми не збираємося штучно згортати ці відносини більше того, що було зроблено", – заявив Руденко.

"Розраховуємо на те, що Зеленський проявить відповідальність, може, навіть якусь мудрість, і почне належним чином оцінювати реальну ситуацію в Україні та довкола неї, і, можливо, на якомусь етапі повернуться і до питання про обмін послами", – зазначив він.

Як писав OBOZREVATEL, приймаючи американську делегацію в день своєї інавгурації (20 травня) Володимир Зеленський закликав США посилити санкції проти Росії.

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Тема
Російсько-український конфлікт
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Росія
Тег
Україна
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Golan Sim
Golan Sim
BY THE WAY, а почему у нас в Украине нельзя говорить, что ПОРОШЕНКО - ВОР?
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Договариваться нужно Украине с нами, а не как нам с вами
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
никто с росийскими свиньями ни о чем договариваться не будут! Крым и Донбасс Украина! война до полной победы!
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Ангеловський Володимир
Ангеловський Володимир
Андрущенко Владимир, а ну розумник, навчи у що втягнули нас США.
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Андрущенко Владимир
Андрущенко Владимир
Кожедуб ruslan, с тобой долбодятел,никто и не собирался договариваться!!!! У тебя, еб@нько свидомое, нет даже мозгов, что бы что-то понять в какое гавно, вас втянули америкосы...
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