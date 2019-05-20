Розпуск Верховної Ради: в "Народному фронті" обурилися рішенням Зеленського

Партія "Народний фронт", яка вийшла з парламентської коаліції, заявила про незаконність рішення президента України Володимира Зеленського розпустити Верховну Раду.

Відповідний коментар було опубліковано прес-службою політсили. "Заява президента Зеленського про розпуск парламенту є виключно політичним рішенням і не має нічого спільного ні з правом, ні з Конституцією", – йдеться в ньому.

При цьому, в "Народному фронті" підтвердили готовність взяти участь у боротьбі за депутатські мандати.

Володимир Зеленський

"Безсумнівно, ми будемо боротися разом з нашими прихильниками за наш курс і майбутнє України на цих сумнівних дострокових парламентських виборах", – відзначили в партії.

Крім того, у "Народного фронту" знайшлося ще одне зауваження до інавгураційної промови Зеленського. "Не було нічого про порядок денний змін у країні, а тільки про те, як на хвилі тимчасової популярності зайти у Верховну Раду", – наголосили в заяві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський запустив процедуру перевиборів до парламенту без належних на те підстав.

Також у коментарі OBOZREVATEL Надзвичайний і Повноважний Посол України, депутат Верховної Ради України першого скликання Володимир Крижанівський заявив: це рішення Зеленського призведе до правової колізії.

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