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/Політика

Розпуск Верховної Ради: в "Народному фронті" обурилися рішенням Зеленського

7.5тЧитати матеріал російською

Партія "Народний фронт", яка вийшла з парламентської коаліції, заявила про незаконність рішення президента України Володимира Зеленського розпустити Верховну Раду.

Відповідний коментар було опубліковано прес-службою політсили. "Заява президента Зеленського про розпуск парламенту є виключно політичним рішенням і не має нічого спільного ні з правом, ні з Конституцією", – йдеться в ньому.

При цьому, в "Народному фронті" підтвердили готовність взяти участь у боротьбі за депутатські мандати.

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Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

"Безсумнівно, ми будемо боротися разом з нашими прихильниками за наш курс і майбутнє України на цих сумнівних дострокових парламентських виборах", – відзначили в партії.

Крім того, у "Народного фронту" знайшлося ще одне зауваження до інавгураційної промови Зеленського. "Не було нічого про порядок денний змін у країні, а тільки про те, як на хвилі тимчасової популярності зайти у Верховну Раду", – наголосили в заяві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський запустив процедуру перевиборів до парламенту без належних на те підстав.

Також у коментарі OBOZREVATEL Надзвичайний і Повноважний Посол України, депутат Верховної Ради України першого скликання Володимир Крижанівський заявив: це рішення Зеленського призведе до правової колізії.

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Тема
позачергові вибори в Раду
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Верховна Рада України
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
"Несомненно, мы будем бороться вместе с нашими сторонниками за наш курс и будущее Украины на этих сомнительных досрочных парламентских выборах", ......да дохуя у вас сторонников ))))))
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
1В общем как обычно.Одни пpиколы.Смущает только что в Обозе поубавилось слов "мощно" ...К чему б это??
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Ибрагимов Золтан
Ибрагимов Золтан
Я не голосовал за Зеленского.но когда парламент начинает затевать интриги с коалицией за 3 дня до присяги...а потом переложить ответственность на президенте за розпуск??? Дураку понятно.что хотели чтоб парламент дальше работал и нашли лазейку...только не нравится.что пидармет авякян не пишет об отставке...єтот мудила еще не оветил за рюкзаки и убийство Белого...
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Ибрагимов Золтан, Белый твой горит вечным огнём в АДУ
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