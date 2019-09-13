Головна Новини
13 вересня • оновлено в 13:50
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

Розпуск ЦВК: Порошенко заявив про серйозну небезпеку для України

1.5т Читати матеріал російською

Ухвалення закону про звільнення членів Центральної виборчої комісії відкидає Україну назад у російський стиль проведення виборів.

Про це написав п'ятий президент України Петро Порошенко на своїй сторінці у Facebook. За його словами, "кишенькова" ЦВК є загрозою для України.

Як зазначив Порошенко, усі міжнародні спостерігачі визнали вільні і справедливі президентські та парламентські вибори в Україні у 2019 році. Щодо Центральної виборчої комісії, то впродовж виборчого процесу вона продемонструвала незалежність, неупередженість і діяла у чіткій відповідності із законом.

Петро Порошенко

Петро Порошенко

24tv.ua

Новини
"Несумісний із демократією": Порошенко виступив проти розпуску ЦВК

"Наступного року Україну очікують місцеві вибори, і "кишенькова" Центральна виборча комісія є загрозою для вільного місцевого самоврядування. Поділяють цю думку і громадські організації: "Опора", Комітет виборців і всі громадські активісти чітко наголосили, що це не просто порушення закону, а серйозний наступ на демократію. "Європейська Солідарність" і я особисто рішуче засуджуємо звільнення членів ЦВК!" – заявив Порошенко.

Раніше член фракції "Європейська Солідарність" Артур Герасимов звернувся до журналістів із проханням розслідувати, кому і для чого потрібна кишенькова Центральна виборча комісія.

Нагадаємо, у ході пленарного засідання 31 депутатським голосом було підтримано подання президента Володимира Зеленського про розпуск Центральної виборчої комісії. Таке рішення може стати черговим кроком до узурпації влади і впливу на вибори. Раніше проти виступили Громадська мережа "Опора" та Комітет виборців України.

Як писав OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський вирішив розпустити ЦВК нібито за масові скарги та порушення.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
Тег
ЦВК
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
4
5
Смішно
3
Цікаво
10
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Приходько Егор
Приходько Егор
кто кто а вот эта вечно пьяная свинья лучше бы не хрюкала. кто привозил льготников автобусами на свой томос тур? кто изменял конституция что бы поставить ручного прокурора? кто поставил своих людей в армии что бы продавать бу оружие и некачественные бронежилеты?
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
voznyk ruslan
voznyk ruslan
Демократично...вона була моєю, а тепер - ні...хех
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel