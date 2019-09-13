Розпуск ЦВК: Порошенко заявив про серйозну небезпеку для України

Ухвалення закону про звільнення членів Центральної виборчої комісії відкидає Україну назад у російський стиль проведення виборів.

Про це написав п'ятий президент України Петро Порошенко на своїй сторінці у Facebook. За його словами, "кишенькова" ЦВК є загрозою для України.

Як зазначив Порошенко, усі міжнародні спостерігачі визнали вільні і справедливі президентські та парламентські вибори в Україні у 2019 році. Щодо Центральної виборчої комісії, то впродовж виборчого процесу вона продемонструвала незалежність, неупередженість і діяла у чіткій відповідності із законом.

Петро Порошенко 24tv.ua

"Наступного року Україну очікують місцеві вибори, і "кишенькова" Центральна виборча комісія є загрозою для вільного місцевого самоврядування. Поділяють цю думку і громадські організації: "Опора", Комітет виборців і всі громадські активісти чітко наголосили, що це не просто порушення закону, а серйозний наступ на демократію. "Європейська Солідарність" і я особисто рішуче засуджуємо звільнення членів ЦВК!" – заявив Порошенко.

Раніше член фракції "Європейська Солідарність" Артур Герасимов звернувся до журналістів із проханням розслідувати, кому і для чого потрібна кишенькова Центральна виборча комісія.

Нагадаємо, у ході пленарного засідання 31 депутатським голосом було підтримано подання президента Володимира Зеленського про розпуск Центральної виборчої комісії. Таке рішення може стати черговим кроком до узурпації влади і впливу на вибори. Раніше проти виступили Громадська мережа "Опора" та Комітет виборців України.

Як писав OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський вирішив розпустити ЦВК нібито за масові скарги та порушення.

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