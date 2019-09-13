Розпуск ЦВК: хто підтримав узурпацію влади

У п'ятницю, 13 вересня, Верховна Рада України розпустила Центральну виборчу комісію. Більшість голосів за скандальне подання президента Володимира Зеленського дала його партія "Слуга народу".

Незабаром на сайті Верховної Ради з'явився поіменний список голосування від кожної парламентської фракції.

Так, у "Слузі народу" рішення підтримав 241 нардеп, не голосували – 3, утрималися – 7 парламентарів.

Що стосується "Опозиційної платформи – За життя", то там ініціативу Зеленського підтримали 26 членів фракції, проти – 1 (Ілля Кива), не голосували – 12, були відсутні – 5.

Верховна Рада Вікімедіа

Що стосується "Європейської солідарності", то там картина виглядає так: проти – 17 нардепів, не голосували – 9, був відсутній – 1.

У "Батьківщині" 20 з 24 нардепів не брали участі в голосуванні і 4 були відсутні на пленарному засіданні.

У фракції "Голос" також не знайшлося голосів за розпуск ЦВК. Разом з тим 18 проголосували проти і 2 не голосували.

А у депутатській групі "За майбутнє" рішення Зеленського підтримали 10 нардепів, утримався – 1, не голосували – 7, були відсутні – 4.

Серед позафракційних депутатів за розпуск ЦВК проголосував 21 парламентар, утрималися – 3 і не голосували – 10.

Нагадаємо, президент Зеленський підписав подання про розпуск ЦВК і подав його до Верховної Ради 9 вересня. Причина розпуску – нібито заангажованість у роботі ЦВК. Більше того, Зеленський описав конкретний випадок з його депутатом Олександром Куницьким. Комісія відмовилася його реєструвати за одним із харківських округів (169-й).

Характерно, що Куницький має подвійне громадянство і не проживав п'ять років до виборів в Україні, як того вимагає закон. Однак рішення ЦВК він оскаржив у суді.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

згідно зі статтею 31-1 закону про Центрвиборчком, повноваження всього складу ЦВК можуть бути достроково припинені парламентом за вмотивованим поданням президента України. Рішення Рада, відповідно до закону, має ухвалити не менше ніж двома третинами від її конституційного складу.

Раніше ЗМІ із посиланням на джерела в Офісі президента заявили, що формальним приводом для розпуску ЦВК може стати ситуація, яка склалася на 198-му виборчому окрузі Черкаської області.

Нагадаємо, що 24 і 26 серпня Верховний суд скасував протокол ЦВК України про результати виборів у цьому окрузі, в якому зафіксована перемога самовисуванця Сергій Рудика. Позов подала кандидат від "Слуги народу" Наталія Дьяченко. В результаті Рудик не склав присягу народного депутата.

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