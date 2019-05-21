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/Політика

Розпуск Ради: Зеленський звернувся з екстреним проханням до Парубія

8.3тЧитати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський направив звернення спікеру Верховної Ради Андрію Парубію з проханням провести 22 травня позачергове засідання парламенту для внесення змін у процедуру виборів.

Відповідний лист, який глава держави підписав після указу про розпуск ВРУ, він оприлюднив у Twitter.

"Прошу голову Верховної Ради Андрія Парубія скликати завтра, 22 травня, позачергове засідання парламенту для внесення змін у закон про вибори народних депутатів", – написав він.

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Зеленський розпустив парламент

Зеленський розпустив парламент

Звернення до Парубія

Звернення до Парубія

Twitter Володимира Зеленського

Нагадаємо, під час зустрічі Зеленського і глав парламентських фракцій була затверджена модель, за якою пройдуть позачергові вибори до Верховної Ради.

Відбудеться перехід від змішаної до пропорційної системи із закритими списками, проте політичні ради отримають право видаляти звідти кандидатів.

Також парламентарії проголосують за зниження прохідного бар'єру для партій із 5% до 3.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міжнародний дослідний центр BURI опублікував результати опитування, згідно з якими до нового складу ВРУ мають високий шанс увійти такі політичні партії, як "Слуга народу" (34,7%), "Опозиційна платформа – За життя" (15,1%), "Батьківщина" (9,5%) і "Блок Петра Порошенка "Солідарність" (8,9%).

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Тема
позачергові вибори в Раду
Особи
Володимир ЗеленськийАндрій Парубій
Місце
Україна
Тег
Верховна Рада України
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Михайло Зайков
Михайло Зайков
Бл*ди с закрытыми списками... И ради этого нужно распускать ВРУнов? СУКИ
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CARGO 100
CARGO 100
Назначил бы сразу дату очередного майдана ...
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Satin Rik
Satin Rik
CARGO 100, так само, Haxyй, тварь козломорда
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Зеленский обратился к Парубию : "Пан Парубий ! А не пошёл бы ты накуй !"
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
С такими же предложениями Зеленский обратился к Порошенко,Грыцаку,Гройсману,Луценко,Полтораку и вообще ко всей шобле -ёбле включая Омэляна с Авакяном
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