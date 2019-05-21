Розпуск Ради: Зеленський звернувся з екстреним проханням до Парубія

Президент України Володимир Зеленський направив звернення спікеру Верховної Ради Андрію Парубію з проханням провести 22 травня позачергове засідання парламенту для внесення змін у процедуру виборів.

Відповідний лист, який глава держави підписав після указу про розпуск ВРУ, він оприлюднив у Twitter.

"Прошу голову Верховної Ради Андрія Парубія скликати завтра, 22 травня, позачергове засідання парламенту для внесення змін у закон про вибори народних депутатів", – написав він.

Зеленський розпустив парламент

Звернення до Парубія Twitter Володимира Зеленського

Нагадаємо, під час зустрічі Зеленського і глав парламентських фракцій була затверджена модель, за якою пройдуть позачергові вибори до Верховної Ради.

Відбудеться перехід від змішаної до пропорційної системи із закритими списками, проте політичні ради отримають право видаляти звідти кандидатів.

Також парламентарії проголосують за зниження прохідного бар'єру для партій із 5% до 3.

Прошу Голову Верховної Ради Андрія Парубія склікаті завтра, 22 травня, Позачергове Засідання парламенту для внесення змін до закону про вибори народних депутатов. pic.twitter.com/7QWouj9PpD - Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 21 травня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міжнародний дослідний центр BURI опублікував результати опитування, згідно з якими до нового складу ВРУ мають високий шанс увійти такі політичні партії, як "Слуга народу" (34,7%), "Опозиційна платформа – За життя" (15,1%), "Батьківщина" (9,5%) і "Блок Петра Порошенка "Солідарність" (8,9%).

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