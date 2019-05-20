Розпуск Ради: в рішенні Зеленського знайшли протиріччя

Президент України Володимир Зеленський, який після своєї інавгурації заявив, що достроково припиняє повноваження Верховної Ради, проведе консультації з фракціями у вівторок, 21 травня.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила журналістка Ольга Лень, поділившись фотографією запрошення від Зеленського, спрямованого лідеру Радикальної партії Олегу Ляшку.

"Так що й указу [про розпуск] ще сьогодні [20 травня] не може бути, це якщо хоч якось закону дотримуватися", – написала Лень у пості.

Володимир Зеленський

Facebook

Вказується, що президент проведе консультації щодо дострокового припинення повноважень парламенту о 10:00 у своїй адміністрації на вулиці Банковій у Києві.

Водночас народний депутат Валерій Карпунцов раніше заявляв, що консультації мають відбутися ввечері 20 травня і цього ж дня може бути підписаний указ про розпуск ВР України.

Нагадаємо, під час виступу в Раді Зеленський повідомив, що першим його офіційним указом стане документ про розпуск парламенту. У відповідь у Раді заявили, що шоковані таким рішенням президента.

У представництві Євросоюзу наголосили, що розпуск Ради пройде відповідно до закону, а дострокові вибори будуть вільними, справедливими й такими, що заслуговують довіри.

Як писав OBOZREVATEL, під час першого звернення нового президента України Володимира Зеленського до українців між ним та Олегом Ляшком трапилася перепалка через мову.

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