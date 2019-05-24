Указ Зеленського про розпуск Ради оскаржили в іще одному суді: що далі

Група народних депутатів із фракції "Народний фронт" внесла до Конституційного суду подання про неконституційність указу президента "Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів".

Про це повідомив журналістам 24 травня перший заступник голови фракції Андрій Тетерук, передає "Інтерфакс-Україна".

За його словами, депутати просять, щоб ця справа була розглянута протягом двох місяців — "у найстисліші терміни" і "суспільство отримало відповідь".

Засідання Ради РБК-Україна

За його словами, подання підписали 62 депутати. Серед них - депутати з "Народного фронту", Блоку Петра Порошенка, Радикальної партії, зокрема, її лідера Олега Ляшка, позафракційні.

Прес-служба КС пізніше повідомила: "У Конституційний суд України надійшло конституційне подання 62 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Указу Президента України "Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів "від 21 травня 2019 року №303 / 2019 ".

У ЦВК вже заявили, що оскарження указу президента Зеленського про розпуск Ради не вплине на виборчий процес, який розпочався 24 травня.

"Відповідно до чинного законодавства, немає підстав для того, щоб зупинити підготовку проведення виборів. Виборчий процес незворотний", — заявила голова ЦВК Тетяна Сліпачук.

Як ссообщал OBOZREVATEL:

22 травня у Раді відмовилися розглядати проект закону президента про зміну системи виборів народних депутатів.

Президент у своєму законопроекті пропонував скасувати мажоритарну систему і перейти до пропорційної системи із закритими списками. Також пропонувалося знизити прохідний бар'єр до парламенту з 5 до 3%.

Однак у Раді зірвали голосування і тому позачергові вибори відбудуться за старим законодавством, тобто за змішаною виборчою системою.

23 травня до Верховного суду України подали скаргу на указ президента про розпуск Ради і призначення позачергових виборів.

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