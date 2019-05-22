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Розпуск Ради: Парубій звернувся до Зеленського

5.8тЧитати матеріал російською

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій звернувся до президента України Володимира Зеленського з проханням конкретизувати номера законопроектів, запропоновані для розгляду парламентом на позачерговому засіданні 22 травня.

Про це повідомляє прес-служба апарату Верховної Ради.

Андрій Парубій

Андрій Парубій

Укрінформ

"Відповідно до положень Регламенту Верховної Ради України при формуванні порядку денного пленарного засідання повинні вказуватися, зокрема, реєстраційні номери та назви законопроектів, передбачених для розгляду", - зазначив він.

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Розпуск Ради: Парубій звернувся до Зеленського

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 20 травня на інавгурації президент України Володимир Зеленський заявив про рішення розпустити парламент.

  • 21 травня Зеленський провів консультації з парламентськими фракціями щодо розпуску Верховної Ради.

  • Обговорювалися дві дати наступних виборів: 21 і 28 липня.

  • Незабаром Зеленський підписав відповідний указ і призначив дострокові вибори в Раду на 21 липня.

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Особи
Андрій ПарубійВолодимир Зеленський
Місце
Україна
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Похихикать Чисто
Похихикать Чисто
Фашисты , с вещами на выход . Ваше песто в тюрьме , а этого дурака в психушке ждут
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