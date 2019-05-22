Розпуск Ради: Парубій звернувся до Зеленського

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій звернувся до президента України Володимира Зеленського з проханням конкретизувати номера законопроектів, запропоновані для розгляду парламентом на позачерговому засіданні 22 травня.

Про це повідомляє прес-служба апарату Верховної Ради.

Андрій Парубій Укрінформ

"Відповідно до положень Регламенту Верховної Ради України при формуванні порядку денного пленарного засідання повинні вказуватися, зокрема, реєстраційні номери та назви законопроектів, передбачених для розгляду", - зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

20 травня на інавгурації президент України Володимир Зеленський заявив про рішення розпустити парламент.

21 травня Зеленський провів консультації з парламентськими фракціями щодо розпуску Верховної Ради.

Обговорювалися дві дати наступних виборів: 21 і 28 липня.

Незабаром Зеленський підписав відповідний указ і призначив дострокові вибори в Раду на 21 липня.

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