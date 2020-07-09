Разумков оцінив імовірність розпуску Ради Зеленським

Президент України Володимир Зеленський і його команда не зацікавлені в дострокових виборах до Верховної Ради.

Про це в інтерв'ю "Стране" повідомив спікер парламенту, народний депутат від "Слуги народу" Дмитро Разумков. Як сказав він, "сенсу в розпуску немає жодного".

"Станом на сьогодні у партії 30% рейтингу. Якби вибори відбулися цими вихідними, чисто теоретично в Раду пройшло б 170-190 осіб", – зазначив він. Додамо, у фракції "Слуга народу" зараз 248 депутатів.

На запитання про ймовірність ситуації, коли Зеленський все ж піде на розпуск парламенту, Разумков відповів: "В Україні може бути все що завгодно".

"Але якщо ми виходимо з реалій сьогодення, то підстав ні політичних, ні юридичних, ні конституційних для дострокового припинення повноважень чинної Верховної Ради України, я думаю, немає. Тому я такої ситуації сьогодні не бачу", – наголосив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Дмитро Разумков вважає, що на падіння рейтингу української влади вплинули пандемія коронавірусу й економічна криза.