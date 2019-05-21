Розпуск Ради: блогер розповів, чим небезпечний план Зеленського

Рішення президента України Володимира Зеленського розпустити Верховну Раду може привести до фактичного паралічу української влади.
Таку думку в ефірі ObozTV висловив блогер і журналіст Кирило Сазонов. На його думку, для Зеленського "увійти у клінч із Верховною Радою — це дикість".
"Він просить звільнити генпрокурора, главу СБУ, міністра оборони, міністр закордонних справ сам подав у відставку... Йому треба призначати людей за відсутності підтримки парламенту. Навіть якщо за звільнення проголосує Верховна Рада — хто за його кандидатів голосуватиме? Люди, яких він виганяє зараз під сумнівним приводом? Малоймовірно", — наголосив Сазонов.
Журналіст також зазначив, що без Кабміну президент не зможе призначати губернаторів і глав райадміністрацій.
"Тобто ходитиме один президент, записуватиме відеозвернення", — заявив він.
У результаті, за словами блогера, може скластися ситуація, коли "уряд іде у відставку, Верховна Рада на межі розпуску, президент один нічого зробити не може".
"Замість якогось поступального руху ми буксуємо на місці", — підсумував він.
president.gov.ua
Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський у понеділок, 20 травня, заявив, що достроково припиняє повноваження Верховної Ради.
Перед цим він попросив депутатів ухвалити низку невідкладних законів:
закон про скасування недоторканності депутатів, про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення;
звільнити з посад голову СБУ, генпрокурора і міністра оборони.
Аналітики OBOZREVATEL вважають рішення Зеленського не лише серйозним порушенням закону, а й дуже великою політичною помилкою, що може загрожувати йому 6-ма роками ув'язнення.
У вівторок, 21 травня, президент Володимир Зеленський провів консультації з парламентськими фракціями і групами щодо розпуску Верховної Ради (всі подробиці читайте тут).
За підсумками консультацій Зеленський підписав указ про розпуск Верховної Ради VIII скликання і призначення дострокових парламентських виборів на 21 липня.
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