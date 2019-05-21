Розпуск Ради: блогер розповів, чим небезпечний план Зеленського

Рішення президента України Володимира Зеленського розпустити Верховну Раду може привести до фактичного паралічу української влади.

Таку думку в ефірі ObozTV висловив блогер і журналіст Кирило Сазонов. На його думку, для Зеленського "увійти у клінч із Верховною Радою — це дикість".

"Він просить звільнити генпрокурора, главу СБУ, міністра оборони, міністр закордонних справ сам подав у відставку... Йому треба призначати людей за відсутності підтримки парламенту. Навіть якщо за звільнення проголосує Верховна Рада — хто за його кандидатів голосуватиме? Люди, яких він виганяє зараз під сумнівним приводом? Малоймовірно", — наголосив Сазонов.

Журналіст також зазначив, що без Кабміну президент не зможе призначати губернаторів і глав райадміністрацій.

"Тобто ходитиме один президент, записуватиме відеозвернення", — заявив він.

У результаті, за словами блогера, може скластися ситуація, коли "уряд іде у відставку, Верховна Рада на межі розпуску, президент один нічого зробити не може".

"Замість якогось поступального руху ми буксуємо на місці", — підсумував він.

president.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський у понеділок, 20 травня, заявив, що достроково припиняє повноваження Верховної Ради.

Перед цим він попросив депутатів ухвалити низку невідкладних законів:

закон про скасування недоторканності депутатів, про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення;

звільнити з посад голову СБУ, генпрокурора і міністра оборони.

Аналітики OBOZREVATEL вважають рішення Зеленського не лише серйозним порушенням закону, а й дуже великою політичною помилкою, що може загрожувати йому 6-ма роками ув'язнення.

У вівторок, 21 травня, президент Володимир Зеленський провів консультації з парламентськими фракціями і групами щодо розпуску Верховної Ради (всі подробиці читайте тут).

За підсумками консультацій Зеленський підписав указ про розпуск Верховної Ради VIII скликання і призначення дострокових парламентських виборів на 21 липня.

Інформаційне шоу "Студія Обозреватель" дивіться щодня у будні о 10:00 на ObozTV.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал