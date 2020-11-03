Розпуск КСУ загрожує територіальній цілісності України, – Тупицький

Глава Конституційного суду України Олександр Тупицький заявив, що розпуск КСУ загрожує територіальній цілісності України.

Як сказав він на брифінгу, який транслював телеканал "Прямий", якщо в один момент КСУ буде недієздатним і не буде кому виконувати обов’язки єдиного органу конституційної юрисдикції, то це може призвести до порушення територіальної цілісності держави.

"У чому це проявляється? З’являється можливість будь-якій області проголосувати на рівні облради про самовизначення чи відокремлення від України, і для правомірності дій щодо захисту територіальної цілісності потрібно звернення до КСУ, яке повинно бути розглянуто негайно. Тоді виникають правові підстави для вирішення ситуації, інакше це буде кровопролиття. Із цим жартувати не можна", – попередив Тупицький.

За його словами, у розділі 12 Конституції України розписані повноваження Конституційного суду, судді Конституційного суду, а також порядок його звільнення.

Глава КСУ наголосив, що лише Конституція може забезпечити безперервну діяльність Конституційного суду.

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