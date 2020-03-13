Розпродати землю і назвати це реформою - сумнівний спосіб "докапіталізації" країни – Гройсман

Введення в Україні вільного обігу земель без обмежень для юридичних осіб і з можливістю сконцентрувати в одних руках до 10 тис га сільськогосподарських угідь стане непоправною помилкою, яка навряд чи докапіталізує країну і не стане стимулом розвитку економіки.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" сказав Прем’єр-міністр України (2016-2019 років) Володимир Гройсман.

"Якщо самоціль - продавати землю і вважати це реформою, то це неправильно. Ринок землі має дати синергію, стати реальним стимулом розвитку. А в законопроєкті, який зараз розглядається парламентом, є величезна вада. Йдеться про концентрацію землі в одних руках 10 тис га, - сказав Володимир Гройсман. - Мільйонери й мільярдери знайдуть 10-20-50 підставних фізосіб, закружать їх договорами, на них куплять цю землю, самі будуть володіти цією землею і заберуть її потім під заставу, концентруючи в своїх руках 100-200-500 тис га землі. У мене питання – а де тут люди, українці? Де тут український інтерес? Докапіталізується країна? Добре. Але це тимчасово. Зараз гроші взяли, а завтра їх хтось витратив. Це одноразовий дохід, який я не впевнений, що саме держава отримає".

Володимир Гройсман kmu.gov.ua

Ексочільник Уряду нагадав, що свого часу пропонував іншу модель запуску ринку землі – виключно на рівні фермерів. Ця модель, за словами політика, прийнятна і для аграріїв, і для міжнародних партнерів України – передусім Світового банку.

"Моя ідеологія в наступному – треба відродити фермерський клас. Фермер, як фізособа, може придбати 200 га землі. Не вистачить 200, добре – 500. В одні українські руки. Без іноземців, без юридичних компаній, - сказав Володимир Гройсман. – Одночасно буде створений національний фонд, в якому кожен фермер міг би взяти на 25 років кредит під купівлю 200-500 га землі. Кредит в гривні, відсоток на рівні інфляції. Крапка".

Довідково. Проєкт закону про вільний обіг земель сільськогосподарського призначення наразі перебуває на другому читанні у Верховній Раді і може бути остаточно проголосований наприкінці березня – початку квітня. Між перший і другим читанням до документу подали понад 4000 правок, які розглядають за повною процедурою. Питання введення ринку землі є однією з умов продовження співпраці України з ключовим кредитором – Міжнародним валютним фондом. Разом з тим, за даними соціологічних досліджень, наразі дві третини українців не підтримують введення вільного обігу земель.

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