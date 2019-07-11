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Розправа над "попередниками"? У Зеленського пояснили суть нової люстрації

2.1т Читати матеріал російською

У команді президента Володимира Зеленського пояснили, в чому полягає суть нового сценарію люстрації чиновників в Україні, запропонованого главою держави.

Подробицями поділився представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук в ефірі програми "Право на владу" у четвер, 11 липня.

Зокрема, він відповів на питання, чи не стане нове очищення влади "розправою над "попередниками".

"Якщо ми говоримо про державу як сервіс, потрібно розуміти одну важливу річ: якщо на будь-якому підприємстві ми наймаємо менеджера і він отримує рівень недовіри 73%, не важливо, гарний він чи поганий, він повинен піти", – розповів Стефанчук.

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Руслан Стефанчук

Руслан Стефанчук

Скріншот з відео

За його словами, ініціатива виходить не від Зеленського, а від народу України.

"Тому що нинішня система влади виглядає так: деякі органи наче існують, але вони не працюють. Вони не формують для людини відчуття захисту і безпеки жити в цій державі", – пояснив він.

Стефанчук також запевнив, що в разі, якщо чиновники з команди президента будуть підпадати під закон про люстрацію, вони також покинуть свої посади. "Немає різниці: свій – не свій. Це для нас аксіома, яку не потрібно доводити", – заявив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Володимир Зеленський запропонував розширити очищення влади і додати в люстраційний список главу держави, всіх нардепів і спікера парламенту, які вступили на пост із 2014 року.

Стефанчук запевнив, що очищення влади нібито торкнеться також і команди Зеленського.

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Тема
Люстрація в Україні
Місце
Україна
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