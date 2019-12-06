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6 грудня • оновлено в 10:48
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"Розповість про нормандську зустріч": Зеленський вперше побуває на програмі у Шустера

1.7т
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Президент України Володимир Зеленський вперше візьме участь у політичному ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" напередодні саміту у Нормандському форматі, який пройде 9 грудня.

Ефір відбудеться у п’ятницю, 6 грудня, о 21.00 на телеканалі "Україна".

Президент розповість, з чим поїде на нормандську зустріч та чи зможе новий курс принести Україні мир.

Володимир Зеленський візьме участь у ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера"

Володимир Зеленський візьме участь у ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера"

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Також у ефірі візьмуть учать перший президент України Леонід Кравчук, керівник Офісу президента Андрій Богдан, лідер партії ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко, лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук, голова фракції “Слуга Народу” Давид Арахамія, нардеп від “Європейської солідарності" Андрій Парубій та представник України в Тристоронній контактній групі Олексій Рєзніков.

Як писав OBOZREVATEL:

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Автор
Гліб Іванов
Особи
Володимир Зеленський Савік Шустер
Місце
Україна
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