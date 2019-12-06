"Розповість про нормандську зустріч": Зеленський вперше побуває на програмі у Шустера

Президент України Володимир Зеленський вперше візьме участь у політичному ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" напередодні саміту у Нормандському форматі, який пройде 9 грудня.

Ефір відбудеться у п’ятницю, 6 грудня, о 21.00 на телеканалі "Україна".

Президент розповість, з чим поїде на нормандську зустріч та чи зможе новий курс принести Україні мир.

Володимир Зеленський візьме участь у ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера"

Також у ефірі візьмуть учать перший президент України Леонід Кравчук, керівник Офісу президента Андрій Богдан, лідер партії ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко, лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук, голова фракції “Слуга Народу” Давид Арахамія, нардеп від “Європейської солідарності" Андрій Парубій та представник України в Тристоронній контактній групі Олексій Рєзніков.

Як писав OBOZREVATEL:

15 листопада стало відомо, що саміт у "нормандському форматі", в рамках якого мають зустрітися президенти Росії та України Володимир Путін і Володимир Зеленський, відбудеться 9 грудня у Парижі.

18 листопада у Кремлі підтвердили, що саміт у "нормандському форматі" відбудеться 9 грудня у Франції. Про підготовку Росії до нього заявив прессекретар глави РФ Дмитро Пєсков.

Лідери України, Росії, Франції та Німеччини за підсумками переговорів можуть підписати документ, основою якого стане "формула Штайнмаєра".

3 грудня Володимир Зеленський провів координаційну нараду в рамках підготовки до саміту країн "нормандського формату". На зустрічі затвердили можливі сценарії реінтеграції тимчасово окупованих територій Донбасу.

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