Розпочнеться дестабілізація: Портников сказав, як Путін "зробить" Зеленського

Президент Росії Володимир Путін може обдурити главу України Володимира Зеленського на зустрічі лідерів країн "нормандської четвірки", змусивши прийняти закон про особливий статус Донбасу.

Це спричинить дестабілізацію в Україні. Таку думку висловив журналіст Віталій Портников, передає "Еспресо".

"З точки зору логіки дестабілізації ситуації в Україні, звичайно ж, найрозумніше – це змусити Володимира Зеленського поспішити з законодавчим прийняттям особливого статусу Донбасу. Український президент, який з нікому не відомих причин (швидше за все, причина проста – обман і самообман) сприймає зустріч з Путіним як реальний шанс для встановлення миру на Донбасі, почне в терміновому порядку готувати потрібний Кремлю законопроект", – вважає Портников.

За його словами, після цього Зеленський стане змушувати голосувати нещасний український парламент.

"Уже сама стадія підготовки закону і голосування за нього посилить протестні настрої і послабить позиції глави держави. А там і листопад закінчиться, і ніякого саміту не буде. А дестабілізація буде", – описав Портников один варіант розвитку подій.

Згідно з іншим, Путін може зустрітися із Зеленським і змусити його погодитися з законодавчим оформленням статусу Донбасу на самому саміті, при чуйному посередництві Меркель і Макрона.

"Тоді дестабілізація почнеться не до, а після зустрічі лідерів", – пояснив Портников.

"Зеленський повернеться в повній впевненості, що він про все домовився з Путіним, що до закінчення війни рукою подати, що потрібно тільки якнайшвидше прийняти закон про особливий статус, провести вибори і про проблему можна буде забути. Він почне метушитися, в поспіху розробляти закон, змушувати голосувати парламент... Далі ви знаєте – наростання протестного руху, дестабілізація", – додав він.

Портников впевнений, що Путін зацікавлений саме в дестабілізації ситуації в нашій країні.

"Він нічим не ризикує, час у нього ще є, Зеленський і Макрон його цілей не розуміють, а Меркель – не хоче розуміти, так як залишилася без адекватних партнерів і в" нормандської четвірці ", і на рівні відносин в Білому домі і просто не здатна протистояти російському президенту поодинці. Але і Меркель нічим не ризикує, тому що в нагороду за свою вимушену стриманість отримає "Північний потік-2" і поліпшення відносин з великим бізнесом", – підсумував Портников.

Путін обіграє Зеленського УП

Як повідомляв OBOZREVATEL, спочатку існувало лише дві умови для зустрічі президентів України і Росії в "нормандському форматі", але потім Москва зажадала ще розробити документ, який повинен бути підписаний на цій зустрічі.

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