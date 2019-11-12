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12 листопада • оновлено в 12:54
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Розпочнеться дестабілізація: Портников сказав, як Путін "зробить" Зеленського

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Президент Росії Володимир Путін може обдурити главу України Володимира Зеленського на зустрічі лідерів країн "нормандської четвірки", змусивши прийняти закон про особливий статус Донбасу.

Це спричинить дестабілізацію в Україні. Таку думку висловив журналіст Віталій Портников, передає "Еспресо".

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"З точки зору логіки дестабілізації ситуації в Україні, звичайно ж, найрозумніше – це змусити Володимира Зеленського поспішити з законодавчим прийняттям особливого статусу Донбасу. Український президент, який з нікому не відомих причин (швидше за все, причина проста – обман і самообман) сприймає зустріч з Путіним як реальний шанс для встановлення миру на Донбасі, почне в терміновому порядку готувати потрібний Кремлю законопроект", – вважає Портников.

За його словами, після цього Зеленський стане змушувати голосувати нещасний український парламент.

"Уже сама стадія підготовки закону і голосування за нього посилить протестні настрої і послабить позиції глави держави. А там і листопад закінчиться, і ніякого саміту не буде. А дестабілізація буде", – описав Портников один варіант розвитку подій.

Згідно з іншим, Путін може зустрітися із Зеленським і змусити його погодитися з законодавчим оформленням статусу Донбасу на самому саміті, при чуйному посередництві Меркель і Макрона.

"Тоді дестабілізація почнеться не до, а після зустрічі лідерів", – пояснив Портников.

"Зеленський повернеться в повній впевненості, що він про все домовився з Путіним, що до закінчення війни рукою подати, що потрібно тільки якнайшвидше прийняти закон про особливий статус, провести вибори і про проблему можна буде забути. Він почне метушитися, в поспіху розробляти закон, змушувати голосувати парламент... Далі ви знаєте – наростання протестного руху, дестабілізація", – додав він.

Портников впевнений, що Путін зацікавлений саме в дестабілізації ситуації в нашій країні.

"Він нічим не ризикує, час у нього ще є, Зеленський і Макрон його цілей не розуміють, а Меркель – не хоче розуміти, так як залишилася без адекватних партнерів і в" нормандської четвірці ", і на рівні відносин в Білому домі і просто не здатна протистояти російському президенту поодинці. Але і Меркель нічим не ризикує, тому що в нагороду за свою вимушену стриманість отримає "Північний потік-2" і поліпшення відносин з великим бізнесом", – підсумував Портников.

Путін обіграє Зеленського

Путін обіграє Зеленського

УП

Як повідомляв OBOZREVATEL, спочатку існувало лише дві умови для зустрічі президентів України і Росії в "нормандському форматі", але потім Москва зажадала ще розробити документ, який повинен бути підписаний на цій зустрічі.

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Тема
Російсько-український конфлікт
Особи
Володимир Путін Володимир Зеленський Віталій Портніков
Місце
Україна
Тег
нормандський формат
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