Розпочалася зустріч Меркель з Путіним, Україна - одна з головних тем переговорів

Анґела Меркель зазначила, що питання миротворчої місії ООН на Донбасі та збереження транзиту газу територією України стануть одними з головних на переговорах з Володимиром Путіним.У резиденції німецького уряду замку Мезеберґ ввечері у суботу, 18 серпня, розпочалася зустріч канцлерки Німеччини Анґели Меркель (Angela Merkel) та президента Росії Володимира Путіна. Путін прибув на зустріч в резиденцію, розташовану за 70 кілометрів на північ від Берліна, приблизно на 30 хвилин пізніше запланованого часу - перед візитом до Німеччини він відвідав весілля глави МЗС Австрії Карін Кнайссль (Karin Kneissl).

У заяві для преси перед початком зустрічі Меркель підкреслила, що тема врегулювання на Сході України буде однією з головних на переговорах. Вона висловила сподівання на досягнення нового перемир’я у зв’язку з початком навчального року. Канцлерка наголосила, що хоче обговорити з Путіним можливе розміщення на Донбасі миротворчої місії ООН, повідомляє агентство dpa.

Ще однією важливою темою розмови, зазначила канцлерка, буде питання спорудження газопроводу "Північний потік-2". При цьому вона підкреслила позицію німецького уряду, який наполягає на тому, щоб Україна після запуску цього газогону зберегла транзит російського газу своєю територією.

Інші теми переговорів, повідомила Меркель, - врегулювання в Сирії, ситуація навколо ядерної угоди з Іраном, а також двосторонні відносини Росії та Німеччини.

Володимир Путін у заяві першочергово наголосив на важливості розвитку двосторонніх економічних відносин між Росією та ФРН, навівши цифри зростання зовнішньоторговельного обороту між країнами в останні роки. Стосовно інших пунктів порядку денного переговорів, він вказав на важливість уможливити повернення сирійських біженців додому. Путін також зазначив, що врегулювання кризи на Сході України "не просувається" та заявив про зацікавленість Москви в роботі в рамках "нормандського формату" та Тристоронньої контактної групи. Він висловив сподівання на прогрес у питанні врегулювання на Донбасі на переговорах.

Формат зустрічі не передбачає спілкування з пресою після завершення переговорів. Напередодні Анґела Меркель застерегла стосовно завищених очікувань щодо результатів зустрічі.