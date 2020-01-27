Розніс Україну і поставив умову: спливла скандальна правда про Трампа

Глава США Дональд Трамп дійсно заморозив військову допомогу Україні в 391 млн доларів, примушуючи країну почати розслідування стосовно сина його політичного конкурента Джо Байдена Хантера.

Про це написав у неопублікованих мемуарах колишній радник Трампа з нацбезпеки Джон Болтон, передає газета The New York Times.

Болтон при цьому разом з держсекретарем Майком Помпео, а також главою Міноборони Марком Есперо намагався переконати Трампа розблокувати допомогу. Трамп же відповідав, що Україна працювала з Хілларі Клінтон під час виборів у 2016 році. У серпні 2019 року Трамп заявив, що не хоче надавати ніякої допомоги Україні, поки не будуть надані матеріали про зв'язок Байдена з прихильниками Клінтон в Украні.

Помпео, за словами Болтона, стверджував, що немає підстав вважати колишнього посла США в Україні Марі Йованович корумпованою. Трамп же під час зустрічі, де обговорювалася поїздка до Києва на інавгурацію Зеленського, критикував Україну, згадуючи як українські чиновники хотіли перешкодити його приходу до влади в США.

Дональд Трамп критикував Україну

Як повідомляв OBOZREVATEL:

28 липня стало відомо, що сенат Конгресу США схвалив проект військового бюджету, який передбачає $ 300 млн (7,8 млрд грн) військової допомоги Україні. З цієї суми $ 100 млн доступні для летального озброєння.

29 серпня президент США Дональд Трамп доручив своїй команді по національній безпеці переглянути програму фінансування системи безпеки в Україні.

Пізніше стало відомо, що Трамп прийняв рішення призупинити військову допомогу для України на 250 мільйонів доларів ввечері 25 липня, тобто вже після розмови з главою української держави Володимиром Зеленським.

З вересня по листопад 2019 року Україна вже отримала від США майно та послуги в рамках військової допомоги на суму 43 млн доларів.

Як стало відомо, Трамп особисто наказав відібрати у України військову допомогу.

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