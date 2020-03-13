У мережі оприлюднили новий скандальний запис розмови нібито ексголови Державного бюро розслідувань Романа Труби з очільником патронатної служби відомства Олександром Удовиченком.

Файл виклали на Telegram-каналі "Трубу прорвало". У розмові, датованій від 19 вересня, співрозмовники обговорюють хід розслідування резонансної "справи Шевцова" (щоб послухати ролик, доскрольте сторінку до кінця).

Нижче наводимо повний текст діалогу без змін.

Удовиченко: А скажіть, будь ласка, вам Русланчик доповідав, що суддю Печерського суду хоче скинути?

Труба: Ні.

Удовиченко: Хоче обшукувати у справі. Коротше, є суддя Бусик, Шевченківського суду, у справі, бл*дь, там ось ці, по цим, бл*дь, блогерам, де Шевцову Олену Володимирівну визнали потерпілою і Шевцова Євгена.

Труба: А там якесь нове провадження є?

Удовиченко: Провадження від 5 липня щодо судді Печерського суду Бусик. Це мені скидає майбутній губернатор Одеської області. Ну, він два питання, ну він говорить: "Ти сьогодні... в Печерський суд".

Труба: А губернатор хто?

Удовиченко: Ой, бл*дь, Кирило, с*ка, забув його прізвище, там товариш мій. П*дар, с*ка, тупий, по-перше, так п*здячити суддів, ви зрозуміли?

Труба: Що?

Удовиченко: Ну, ви зрозуміли, що він зробив?

Труба: Ну, те, що він зареєструвався, так я не зрозумів, за що. Алло...

Удовиченко: Блогери, яких п*здячить Щевцов.

Труба: Ну?

Удовиченко: Суд повернув тимчасово вилучене майно у Шевцова, їм. Цим блогерам, підозрюваним. Рішенням суду.

Труба: Угу.

Удовиченко: Що, звісно, по п*зді пускає справу, надуману. Куприком і Шевцовим. Всією цією шеблою-*блою. Іванович реєструє 375-у і звертається до суду... Справа реєструється, бл*дь, 5 липня саме за фактом повернення, типу нікого... і, бл*дь, 12 вересня він звертається до Печерського суду клопотанням на проведення обшуку у судді цього суду Бусик. П*дарас кінчений, тупа тварина, яке бачите... Чувак цей говорить: "Сань, якщо можна, зупиніть". Я про це навіть зараз не подумав.

Роман Труба "Ракурс"

Труба: А як він дізнався?

Удовиченко: А-а-а ...

Труба: А як він дізнався?

Удовиченко: Ну, так вони ж до Печерського суду же і звернулися, бл*дь, вони мабуть хочуть це скоріше як психологічний тиск на суддів, щоб судді перестали їм давати по цій справі санкції. Видно, застосовують психологічний тиск. Ви ж пам'ятаєте, закидати їм клопотання спеціально щоб, бл*дь, довести, що їм, бл*дь, п*зда. Тобто це такий плювок в обличчя. Я навіть, я навіть ох*їв, у якій справі, бл*дь. Я думав, може, він вам щось доповідав. Чорт кінчений.

Людина просить: "Ну, якщо можна". А я набрав Світлану, Світлана каже: "У мене щодо цієї судді немає". Я людині дзвоню: "Та ні, це х*йня". Він каже: "Яка х*йня? Обшуки вже беруться". І ось щойно мені скинув це клопотання. Я вам перекинув. Ти ох*їв, бл*дь! Людина повернула тимчасово вилучене майно, бл*дь. Ти йдеш на обшуки, бл*дь, до судді. Ну, це просто, ну, вдома її хочуть. Тупо провести вдома, а вдома у неї шукають "документи, які були підставою винесення завідомо неправосудного рішення".

Ти шо, чорте, оху*в? У тебе шо, є постанова Апеляційного суду, яка його скасувала?! Як ти можеш констатувати, що це "завідомо неправосудне рішення"? Слідчий третього слідчого відділу Територіального управління. Я пропоную наступне зробити, я пропоную викликати Олійника, саме не Руслана, Олійника і сказати "що це таке". Пояснити ситуацію, і Руслан обіср*ться. Ну, він вже взагалі ох*їв, вийшов з-під контролю. Ти шо, п*дарас, ти ініціюєш обшуки у суддів, бл*дь, і не погоджував? Печерського суду. Ще й у справі Шевцова.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше в мережі з'явився запис розмови Труби та Удовиченка, в якій вони обговорювали тиск на екснардепа Олександра Третьякова.

Також на початку січня було оприлюднено запис, на якому Труба і Удовиченко говорять про обшуки в будинку і на різних підприємствах колишньої голови НБУ Валерії Гонтаревої.

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